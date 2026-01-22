الترشيحات الكاملة لجائزة Razzie

18 حجم الخط

أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز RAZZIE، أو ما يعرف بالتوتة الذهبية، أسماء المرشحين للفوز بجوائزها، في النسخة السادس والأربعون للجائزة، والتي يتم الإعلان عنها قبل موعد إقامة حفل الأوسكار بـ 24 ساعة، والمقرر إقامته في 15 مارس 2026.

حفل توزيع جوائز RAZZIE

جوائز RAZZIE، أنشئت عام 1981 من قبل الصحفي الأمريكي جون ويلسونهي، وهي الجائزة الموازية للأوسكار، ولكن لأسوأ أعمال السنة، وأسوا الممثلين والممثلات.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:ـ

أسوء ممثلة في عام 2025

أريانا ديبوس [ Love Hurts ]

ميلا جوفوفيتش [ In the Lost Lands ]

ناتالي بورتمان [ Fountain of Youth ]

ريبيل ويلسون [ Bride Hard ]

ميشيل يوه [ Star Trek: Section 31 ]

أسوء ممثل

ديف باتيستا [ In The Lost Lands ]

ايس كيوب [ War Of The Worlds ]

سكوت إيستوود [ Alarum ]

جاريد ليتو [ Tron: Ares ]

ذا ويكند [ Hurry Up Tomorrow ]

اسوء ممثلة مساعدة

آنا تشلومسكي [ Bride Hard ]

إيما هورفاث [ The Strangers: 2 ]

سكارليت روز ستالون [ Gunslingers ]

كيسي رول [ Star Trek: Section 31 ]

إيزيس فالفيردي [ Alarum ]

أسوء ممثل مساعد

جميع ممثلي الأقزام السبعة [ Snow White ]

نيكولاس كيج [ Gunslingers ]

ستيفن دورف [ Bride Hard ]

جريغ كينير [ Off The Grid ]

سيلفستر ستالون [ Alarum ]

أسوء مخرج

ريتش لي [ War of The Worlds ]

أولاتوندي أوسونسانمي [ Star Trek: Section 31 ]

الأخوان روسو [ The Electric State ]

تري إدوارد شولتز [ Hurry Up Tomorrow ]

مارك ويب [ Snow White ]

أسوء فيلم معاد إنتاجه

[ I Know What You Did Last Summer ]

[ Five Nights At Freddy’s 2 ]

[ Smurfs ]

[ Snow White ]

[ War Of The Worlds ]

أسوء فيلم في عام 2025

[ The Electric State ]

[ Hurry Up Tomorrow ]

[ Snow White ]

[ Star Trek: Section 31 ]

[ War Of The Worlds ]

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.