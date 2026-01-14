قطع وضعف المياه ببعض مناطق المحلة الكبرى لاستكمال تجديد الخطوط

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن قطع وضعف مياه الشرب بعدد من مناطق حي أول المحلة الكبرى، وذلك نظرا لاستكمال أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بشارع الجلاء.

وأوضحت شركة مياة الشرب بالغربية في بيان رسمي أنه يجري حاليا استكمال أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 10 بوصات بشارع الجلاء وربطه على شبكة المياه تمهيدا لنقل توصيلات المشتركين عليه والبدء في إحلال وتجديد خط مياه قطر 34 بوصة ما يستلزم تنفيذ أعمال ربط على الشبكة.



وأكدت الشركة أن الأعمال ستترتب عليها قطع المياه عن شارع الجلاء بالمحلة بداية من دوران محب وحتى منطقة أبو دراع مع ضعف المياه بباقي مناطق حي أول المحلة الكبرى مع استمرار عمل المحطات وانتظام ضخ المياه دون توقف على مستوى المدينة.

ومن المقرر تنفيذ الأعمال اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباح الخميس.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وفي إطار حرصها على تخفيف آثار الانقطاع أعلنت الشركة عن توفير تانكات مياه شرب نقية بالمجان بالمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

وأكدت الشركة أنه في حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن التواصل عبر الخط الساخن 125 أو على رقم 01200366333.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.