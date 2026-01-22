وكيل التعليم بالغربية: امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم تسير بصورة طيبة

18 حجم الخط

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الخميس سير امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026 في يومها الخامس والأخير وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

ويؤدي اليوم نحو 94696 طالب الامتحان في 421 لجنة للشهادة الإعدادية العامة في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ونحو 5315 طالب يؤدون الامتحان في 38 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي الرياضيات والمجال الصناعي.

واطمأن وكيل التعليم بالغربية إلى سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان بالإدارات التعليمية العشر، حيث لا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالضوابط المنظمة للامتحانات وعلى رأسها منع التصوير داخل اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة سواء من قبل الطلاب أو المعلمين إلى جانب التأكد من عدم دخول أي أجهزة إلكترونية قد تستغل في الغش مثل الساعات الإلكترونية أو السماعات اللاسلكية وغيرها.

كما وجه بضرورة توفير بيئة هادئة ومناسبة لجميع الطلاب لأداء الامتحانات مع التأكيد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار ناصر حسن إلى أن رئيس لجنة الامتحان بالشهادة الإعدادية بالغربية يتحمل المسئولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة بداية من استلام كراسات الامتحان وحتى نهاية اليوم موجها رؤساء اللجان بضرورة استلام مقار لجانهم قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل والتأكد من جاهزية اللجان وتوافر كافة التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب مع إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة.

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات مع التأكيد على غلق أبواب اللجان مع بداية الامتحان يوميا ومنع دخول أو خروج أي شخص أثناء سير الامتحان وتشكيل لجنة كنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم كراسات البوكليت.

كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان الشهادة الإعدادية بدءا من البوابة الرئيسية وحتى داخل جميع قاعات الامتحان وسرعة التواصل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية للتعامل الفوري مع أي طارئ مع التحلي بالدقة والانضباط وتقدير المسئولية وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

