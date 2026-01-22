بنك ناصر الاجتماعي يطلق شهادة "سند الادخارية" الجديدة بعائد 18% سنويا

18 حجم الخط

قرر بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، طرح شهادة "سند الادخارية" الجديدة لمدة عام بعائد 18% لدورية صرف سنوية و17% لدورية الصرف شهريًا، في إطار حرص البنك على تقديم أعلى عائد متاح بالسوق المصرفية، ودعم سياساته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتنشيط ثقافة الادخار بين مختلف فئات المجتمع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن طرح شهادة "سند الادخارية" الجديدة يأتي استكمالًا لدور بنك ناصر الاجتماعي في تقديم منتجات مصرفية جاذبة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن البنك يواصل جهوده نحو تطوير أدواته الادخارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة.

ومن جانبه، أوضح أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أنه في ضوء اهتمام البنك بالفئات المختلفة بالمجتمع، ولا سيما كبار السن واستمرارًا لدوره الاجتماعي والتكافلي، قرر الاستمرار في تقديم شهادة «رد الجميل» لكبار السن، ذات أجل ثلاث سنوات بعائد 18.25% سنويًا و16.75% شهريًا، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يواصل كذلك تقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية الأخرى، تشمل شهادات بعائد تراكمي يصل إلى 20.5% لمدة ثلاث سنوات تصرف في نهاية المدة وعائد تراكمي 18.5% لمدة عام ونصف، تصرف في نهاية المدة، هذا بالإضافة إلي شهادة لأجل ثلاث سنوات بعائد 18% سنويًا و17% ربع سنوي و16.5% شهريًا، فضلًا عن استمرار تقديم حساب «يوم بيوم» بعائد يومي تراكمي يبلغ 11.75% ويأتي ذلك في إطار التزام بنك ناصر الاجتماعي بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته المصرفية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

