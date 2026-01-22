طارق الجيوشي رئيسا لمجلس أمناء أكتوبر الجديدة

18 حجم الخط

عقد مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر الجديدة جلسته الإجرائية لدورة 2026–2028، وذلك بحضور المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومجدي سالم نائب رئيس الجهاز والمهندسة أمل ممدوح نائب رئيس الجهاز.

رحب المهندس محمد عبد المقصود بأعضاء مجلس الأمناء الجدد، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به المجلس كحلقة وصل فعالة بين المواطنين وجهاز المدينة، وداعم رئيسي لجهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأوضح أن مدينة أكتوبر الجديدة تحظى باهتمام كبير من الدولة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع الواعدة التي تمثل امتدادًا عمرانيًّا واستثماريًّا مهمًّا.

وخلال الجلسة الإجرائية تم انتخاب رئيس مجلس الأمناء ورؤساء اللجان، وجاءت كالتالي:

فاز طارق جيوشي برئاسة مجلس الأمناء.

مرزوق محمد علي "وكيل أول ورئيس لجنة الاستثمار ".

عوض محمد عوض " وكيل ثان".

اللواء/ أحمد قابيل " رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الأمن ".

المهندس محمد شهاب " رئيس لجنة الصناعة ".

المهندس باسل محمد محمود " رئيس لجنة التنمية والتطوير ".

الدكتور محمد عبدالمنعم " رئيس لجنتي النقل والمواصلات والتموين ".

الطبيب أحمد عبدالحليم " رئيس لجنة الصحة".

جمال عبدالناصر " رئيس لجنة الإعلام والثقافة ".

محمد حسن " رئيس لجنة ذوي الهمم ".

محمد عبد التواب " رئيس لجنة السكان والمرافق ".

عبدالعزيز محمود " رئيس لجنة الشباب والرياضة ".

الدكتورة بسمة بدر "رئيس لجنة التعليم ".

الدكتورة / زينب الحنبلي “رئيس لجنة المرأة”.

واتفق رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مجلس الأمناء وجهاز المدينة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وترسيخ مكانة مدينة أكتوبر الجديدة كإحدى المدن الحديثة المتكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.