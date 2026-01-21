هاندا أرتشيل ترد على شائعات وصفها لشاروخان بـ "العم" في حفل جووي أووردز

18 حجم الخط

وجدت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "بنات الشمس"، نفسها مؤخرا في مرمى شائعات غير متوقعة طالت علاقتها بالنجم العالمي شاروخان، وذلك على خلفية مشاركتهما في حفل جوائز جووي أووردز 2026 الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

بدأت القصة عقب انتهاء الحفل، حين تداول أحد الحسابات عبر منصة "إكس" منشورا يزعم أن الممثلة التركية لم تتعرف على شاروخان أثناء تواجده على خشبة المسرح، بل وذهبت إلى حد مناداته بلقب "العم"، وجاء في المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع: "ذهب شاروخان لتقديم حفل جوي أووردز 2026 في الرياض، وانتشر مقطع لهاندا أرتشيل وشاروخان على المسرح. قيل إن هاندا من معجباته، لكنها نفت حتى معرفتها به وأشارت إليه بلقب العم، وهو ما يعد فشلا ذريعا للعلاقات العامة".

وقررت هاندا أرتشيل الخروج عن صمتها لتوضيح الحقيقة؛ حيث أعادت نشر منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله ليس سوى أخبار مفبركة.

وأوضحت أرتشيل أن لقطة الشاشة المنسوبة لحسابها على انستجرام والتي تدعي وصفها للنجم الهندي بـ "العم" لا أساس لها من الصحة، معلقة باختصار: "هذا مزيف".

هاندا إرتشيل تتصدر التريند بسبب شاروخان

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر بها الممثلة التركية تريند وسائل التواصل الاجتماعي بفضل شاروخان، حيث سبق والتقاط عدسات الكاميرات صورة لها وهي تصور العملاق الهندي شاروخان.

ولفت الانتباه عندما كان شاروخان يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمته، التقطت الكاميرا هاندا إرتشيل وهي تبتسم ابتسامة عريضة وتخرج هاتفها لتصوير اللحظة، ولفتت ابتسامتها المشرقة وحركاتها المفعمة بالحماس الأنظار على الفور.

