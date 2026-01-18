ممثلة تركية تتصدر التريند بسبب شاروخان في Joy Awards (فيديو)

18 حجم الخط

تصدرت الممثلة التركية هاندة إرتشيل تريند وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة عقب حفل Joy Awards بنسخته السادسة عقب التقاط عدسات الكاميرات صورة لها وهي تصور العملاق الهندي شاروخان.

ووصل شاروخان، الذي يستعد حاليًا لفيلمه التشويقي "King"، مساء أمس إلى السجادة البنفسجية بإطلالة أنيقة باللون الأسود مع تسريحة شعر رمادية، لكن المقطع الذي لفت الانتباه هو بينما كان شاروخان يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمته، التقطت الكاميرا هاندة إرتشيل وهي تبتسم ابتسامة عريضة وتخرج هاتفها لتصوير اللحظة، ولفتت ابتسامتها المشرقة وحركاتها المفعمة بالحماس الأنظار على الفور، ووصف المعجبون المقطع بأنه "لطيف" و"رائع" و"يعكس حماسة معجبة".

انتشر الفيديو بسرعة على صفحات معجبي شاروخان، مُبهجًا الجماهير حول العالم.

Hande Erçel was recording SRK at joy awards 😭 pic.twitter.com/fqogENib93 — Asma (@asmasun01) January 17, 2026

فساتين حمراء وسوداء على السجادة اللافندر في حفل جوي أووردز

وتضمّن الحفل، الذي أقيم ليلة أمس السبت 17 يناير في ANB أرينا بالرياض، عروضًا مُبهرة، مع تكريم عدد كبير من مشاهير صناعة الفن العربي والعالمي.

وحرصت بعض النجمات على حضور حفل جوي أووردز بفساتين بلون أحمر بتصاميم أنيقة ومختلفة.

ومن بين النجمات اللواتي اخترن اللون الأحمر كان كل من؛ منة شلبي وأمينة خليل ودنيا سمير غانم ونسرين طافش وآية سماحة وملك زاهر.

كما فضلت بعض النجمات لحضور حفل جوي أووردز، الظهور بفساتين سوداء.

واختارت كل من؛ درة ودينا الشربيني وجيهان الشماشرجي وفيفي عبده ومايا دياب وليلى علوي وغادة عبد الرازق وأصالة وفاطمة البنوي وكندة علوش وإليسا وسلمى أبو ضيف ارتداء فساتين سوداء بتصاميم مختلفة.

من كاتي بيري إلى روبي ويليامز عروض تُشعل مسرح Joy Awards 2026

قدم النسخة السادسة من حفل صناع الترفيه ثلاثة مقدمين هم: عزة سليمان ياسمينة زيتون ووسام بريدي.

وبدأ الحفل باستعراض مميز على أنغام أغنية "Roar" لـ كاتي بيري، تلاه ميدلي من أشهر أغانيها أشعلت فيه حماس الحضور. ثم عُرض بعدها مشهد راقص خاص بجائزة جوي اووردز المتمثلة بالمجسم الجديد من تصميم دار شوبارد.

آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني

ثم قُدمت جائزة الإنجاز مدى الحياة الأولى في نسخة 2026 من جوي اووردز، ليحصل عليها فاروق حسني، وسلمها له المستشار تركي آل الشيخ الذي سارع بتقبيل رأسه وسط تصفيق كبير من الحضور.

واستقبل بعدها مسرح جوي أووردز أنغام، التي قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها منها: سبتلي قلبي، يا ريتك فاهمني، سيدي وصالك.

بعدها قدم المستشار تركي آل الشيخ جائزة صناع الترفيه الماسية لرئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر بن غانم الخليفي.

ثم أشعل روبي ويليامز مسرح جوي أووردز بعرض حماسي لأشهر أغانيه منها Feel، قبل أن يرحب بـ عايض على المسرح، ليؤدي الثنائي معًا ديو مميز من أغنية Angels.

أيضًا فاز صالح العريض بجائزة صناع الترفيه الفخرية، قدمتها له لما عبد الوهاب ويعقوب الفرحان. وفازت أصالة بجائزة صناع الترفيه الفخرية، قدمها لها شاروخان وأمينة خليل.

بعدها توجه الحفل بتحية مؤثرة لروح الفنانين والمشاهير الذين رحلوا عام 2025، في لوحة غنائية مؤثرة قدمتها عبير نعمة.

ثم حصل فورست ويتكر على جائزة الإنجاز مدى الحياة، قدمتها له كارمن بصيبص ويوسف الشريف.

في مفاجأة مميزة، قدمت ليز ميتشل من فرقة "بوني إم" Boney M الشهيرة عرضًا مميزًا من أشهر أغاني الفرقة مثل Daddy Cool وMy Baker ألهب حماس الحضور.

Joy Awards ينهي خلاف باسم يوسف وعمرو مصطفى

ولم تتوقف مفاجآت الحفل عند هذا الحد بل شهد الحفل نهاية خلافات الإعلامي باسم يوسف والملحن عمرو مصطفى بعد خلافات استمرت لسنوات وفقرات من السخرية في برنامجه "البرنامج"، ورده بتصريحات معادية.

شيرين عبد الوهاب ضمن قائمة ضيوف حفل Joy Awards 2026

كما ظهر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن قائمة ضيوف حفل توزيع جوائز "Joy Awards 2026"، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول إمكانية حضورها الحدث، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، خصوصًا أنه يتزامن مع أنباء مرور الفنانة بظروف صحية ونفسية صعبة.

صوت فضل شاكر يحضر بجائزتين

وحملت الليلة أيضا اسم فضل شاكر إلى الواجهة في حفل جوي اووردز 2026، حصد الفنان جائزتين مؤثرتين عن مسيرته وأغنيته «صحاك الشوق»، مؤكدًا حضوره الفني رغم غيابه عن الحدث.

وعُرضت رسالة صوتية وجّه فيها كلامه إلى جمهوره، قال فيها: "لكل شخص سمع وحب هالأغنية لكل قلب تذكر ولكل حدا صوت بحب أقول شكرا مجرد إنه اترشح على جائزة فهو شرف كبير لي هيدا بحد ذاته دافع ومسئولية إنه استمر كرمالكم وهو كمان دليل على إنه الموسيقى بتبقى دائما اللغة اللي بتجمعنا وبتوحدنا وبتشكر عن جديد الهيئة العامة للترفيه والجوي أووردز وشريكة النجاح وأمل الفن العربي الشاعرة والملحنة جمانة جمال والموزع المبدع حسام الصعبه بتمنى لكم بقية أمسية حلوة بحبكم. فضل شاكر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.