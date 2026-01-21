الأربعاء 21 يناير 2026
رياضة

البنك الأهلي يعلن رسميا ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة

البنك الأهلي يعلن
البنك الأهلي يعلن رسميا ضم أحمد رضا
أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط النادي الأهلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يأتي انتقال أحمد رضا على سبيل الإعارة إلى البنك الأهلي، ضمن صفقة انضمام عمرو الجزار، لاعب البنك الأهلي، إلى النادي الأهلي لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر.

وخاض عمرو الجزار في البداية برنامجا تأهيليا داخل صالة الألعاب الرياضية بالنادي الأهلي.

كما أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، رسميا التعاقد مع الجزائري صلاح بوشامة صانع ألعاب فريق وفاق سطيف لمدة 3 مواسم ونصف.

جاء التعاقد مع بوشامة لتدعيم خط وسط البنك الأهلي، ومركز صانع الألعاب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب سبق له الانضمام لمنتخب الجزائر تحت 21 سنة.

البنك الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثنائية شلبي وياو أنور

وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن استعدادات البنك الأهلي لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي البنك الأهلي كل من مصطفى شلبي وياو أنور.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري المقرر إقامتها يوم 30 يناير الجاري على ستاد عثمان أحمد عثمان.

البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم الاستمرار مع الفريق 

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، وافقت على الاعتذار الذي تقدم به عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه وذلك لظروف خاصة به.

ووجّهت إدارة البنك الأهلي الشكر على الجهد الكبير الذي بذله خلال فترة توليه المسؤولية متمنيةً له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

