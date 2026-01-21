البنك الأهلي يعلن تعاقده مع الجزائري صلاح بوشامة لمدة 3 مواسم ونصف

18 حجم الخط

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، رسميا التعاقد مع الجزائري صلاح بوشامة صانع ألعاب فريق وفاق سطيف لمدة 3 مواسم ونصف.

جاء التعاقد مع بوشامة لتدعيم خط وسط البنك الأهلي، ومركز صانع الألعاب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب سبق له الانضمام لمنتخب الجزائر تحت 21 سنة.

الجزائري صلاح بوشامة

البنك الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثنائية شلبي وياو أنور

وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن استعدادات البنك الأهلي لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي البنك الأهلي كل من مصطفى شلبي وياو أنور.

مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري المقرر إقامتها يوم 30 يناير الجاري على ستاد عثمان أحمد عثمان.

مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم الاستمرار مع الفريق

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، وافقت على الاعتذار الذي تقدم به عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه وذلك لظروف خاصة به.

ووجّهت إدارة البنك الأهلي الشكر على الجهد الكبير الذي بذله خلال فترة توليه المسؤولية متمنيةً له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

آخر تطورات انتقال عمرو الجزار للأهلي

وعلى صعيد آخر، أعلن النادي الأهلي رسميا ضم عمرو الجزار، لاعب فريق البنك الأهلي، لتدعيم خط دفاعي الفريق الأحمر.

وكان الجزار قريبا من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حينما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة، إلا أن المفاوضات تعثرت حينها، قبل أن ينتقل اللاعب لاحقا إلى نادي البنك الأهلي.

وعلمت «فيتو» أن عمرو الجزار، المنتقل حديثا إلى صفوف النادي الأهلي قادما من البنك الأهلي، شارك في تدريبات الفريق اليوم.

وخاض عمرو الجزار في البداية برنامجا تأهيليا داخل صالة الألعاب الرياضية بالنادي.

