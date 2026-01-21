الأربعاء 21 يناير 2026
إعلام إيراني: 3117 بينهم 2427 من الأمن والمواطنين الأبرياء عدد قتلى الأحداث الأخيرة

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر رسمية مساء اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى الأحداث الأخيرة بلغ 3117 بينهم 2427 من الأمن الإيراني والمواطنين الأبرياء، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وكانت وكالة «رويترز» قالت يوم الأحد الماضي نقلا عن مسئول إيراني، بأن الاحتجاجات قتلت ما لا يقل عن 5000 شخص بينهم نحو 500 من أفراد الأمن.

المدارس ستعيد فتح أبوابها في البلاد

في غضون ذلك، أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن المدارس ستعيد فتح أبوابها في البلاد بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع.

وأفادت الوكالة بأن المدارس في طهران والمدن الأخرى التي أُعلن عن إغلاقها منذ العاشر من يناير تستأنف عملها.

ويأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على استعادة النظام بعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي اندلعت بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتصاعد لاحقا إلى أعمال عنف.

فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع الإنترنت وتعليق الأنشطة التعليمية

ومع تكرار الولايات المتحدة تهديداتها بالتدخل، فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع خدمة الإنترنت وتعليق الأنشطة التعليمية.

وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بالتخطيط للاضطرابات بهدف "ابتلاع إيران"، وقال إن بلاده قد "أخمدت الفتنة".

