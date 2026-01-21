ترامب: أوقفت 8 حروب ومعدلات الجريمة في أمريكا الأدنى منذ 100 عام

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن معدلات الجريمة في الولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 100 عام، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها إدارته أسهمت بشكل مباشر في تحسين الأمن العام وحماية المواطنين من الجرائم.

ترامب: الحدود الأمريكية تحولت من كارثية إلى محمية بشكل فعال

وأضاف ترامب خلال كلمته في منتدى دافوس، أن الولايات المتحدة ورثت بلدًا كانت حدوده في حالة كارثية، لكنه شدد على أن الإدارة قامت بعمل رائع لإبعاد المجرمين والمخالفين عن البلاد، مشيرًا إلى أن سياسات الحدود الصارمة لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن الوطني.

إنجازات إدارة ترامب حسب زعمه: إيقاف الحروب وتعزيز الأمن الداخلي

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة خلال عام واحد فقط قامت بعمل “رائع” شمل إيقاف 8 حروب في مناطق متفرقة حول العالم، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز السلام والأمن الدولي، بينما ساهمت الجهود المحلية في جعل العاصمة واشنطن أكثر أمانًا للمواطنين.

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن واشنطن أصبحت الآن آمنة بشكل غير مسبوق، وأن هذه النتائج هي دليل على فعالية السياسات الأمنية والإجراءات الصارمة التي تبنتها إدارته لحماية السكان والممتلكات، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل أحد أبرز النجاحات الوطنية خلال فترة رئاسته.

ترامب: نحقق تقدمًا بشأن وقف الحرب الروسية–الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن هناك تقدمًا يُحرز في مساعي وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتحقيق سلام دائم بين الطرفين.

ترامب: الجنود الذين فقدوا حياتهم نتيجة الحرب يذكرون بتكلفة الصراع البشرية

وأوضح ترامب أن الحرب الروسية–الأوكرانية خلفت العديد من الضحايا بين الجنود، مؤكدًا أن التقدم نحو إنهاء الصراع ليس مجرد خطوة سياسية، بل ضرورة إنسانية لوقف الخسائر البشرية والتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب.

وأضاف ترامب أن الاقتصاد الأمريكي خلال العام الأول من ولايته كان أداءه “رائعًا”، معتبرًا أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها إدارته ساهمت في تعزيز النمو، وزيادة فرص العمل، وتحسين الاستقرار المالي للمواطنين، ما يعكس نجاح الإدارة في إدارة الشؤون الاقتصادية الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.