اجتماع مشترك بين غرفتي الإسكندرية والفيوم لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وفد مجلس إدارة غرفة الفيوم التجارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الغرف التجارية المصرية وتبادل الخبرات بما يخدم مجتمع الأعمال ويدعم التنمية الاقتصادية.

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين، يهدف إلى توحيد الجهود وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للتجار والمنتسبين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأنشطة التجارية بالمحافظتين.

كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيل التعاون المؤسسي بين الغرفتين من خلال تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الزيارات والبعثات التجارية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الغرف التجارية المصرية، بما يعزز دورها في تمثيل مصالح التجار وخدمة المجتمع التجاري، في إطار توجهات الاتحاد العام للغرف التجارية نحو تكامل الجهود على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك بحضور نائبي رئيس الغرفة التجارية أحمد صقر وأحمد حسن، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب، المهندس أشرف أبو إسماعيل، المهندس محمود مرعي، المهندس شريف بقطر، المهندس البديوي السيد، ومحمد حفني، والمهندس إسماعيل أبو حمدة.

