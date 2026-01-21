الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع مشترك بين غرفتي الإسكندرية والفيوم لبحث سبل التعاون المشترك

اجتماع مشترك بين
اجتماع مشترك بين غرفتي الإسكندرية والفيوم
18 حجم الخط

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وفد مجلس إدارة غرفة الفيوم التجارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الغرف التجارية المصرية وتبادل الخبرات بما يخدم مجتمع الأعمال ويدعم التنمية الاقتصادية.

محافظة دمياط تطلق برنامجا تدريبيا لتحليل المؤشرات السكانية

السيسي يشكر ترامب على دعمه لمصر في قضية سد النهضة

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين، يهدف إلى توحيد الجهود وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للتجار والمنتسبين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأنشطة التجارية بالمحافظتين.

كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيل التعاون المؤسسي بين الغرفتين من خلال تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الزيارات والبعثات التجارية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الغرف التجارية المصرية، بما يعزز دورها في تمثيل مصالح التجار وخدمة المجتمع التجاري، في إطار توجهات الاتحاد العام للغرف التجارية نحو تكامل الجهود على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك بحضور نائبي رئيس الغرفة التجارية أحمد صقر وأحمد حسن، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب، المهندس أشرف أبو إسماعيل، المهندس محمود مرعي، المهندس شريف بقطر، المهندس البديوي السيد، ومحمد حفني، والمهندس إسماعيل أبو حمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية أحمد الوكيل غرفة الفيوم التجارية

مواد متعلقة

خطوات تنظيف الثلاجة وترتيبها قبل شهر رمضان

محافظة دمياط تطلق برنامجا تدريبيا لتحليل المؤشرات السكانية

السيسي يشكر ترامب على دعمه لمصر في قضية سد النهضة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وفاركو

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

انطلاق قمة السيسي وترامب في دافوس

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

خدمات

المزيد

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

خطوات حجز وتخصيص شقق الإسكان المتنوع (فيديو)

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز لشخص عليه ديون التصدق لمائدة الرحمن برمضان؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية