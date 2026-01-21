لأول مرة بالوادي الجديد، انطلاق اختبارات "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد انطلاق اختبارات كابيتانو مصر – النسخة الرابعة، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الكروية في مصر والشرق الأوسط، وذلك لأول مرة بمحافظة الوادي الجديد. في إطار السعي نحو اكتشاف المواهب الكروية الشابة وتسليط الضوء عليها.

وأوضح محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الاختبارات تقام بالإستاد الرياضي بمدينة الخارجة، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقين 8 و9 فبراير 2026م، للناشئين مواليد 2011 و2012.

ولفت مدير الشباب، إلى أن هذا الحدث الرياضي يعكس اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب بالمحافظات، وإتاحة الفرصة أمام أبناء الوادي الجديد للانضمام إلى أكبر مشروع كروي لاكتشاف الأبطال.

وقال إن مشروع «كابيتانو مصر 2026»، يُعد أكبر منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل ورعاية المواهب الكروية في مصر، ويُنَفَّذ بالتعاون مع الشركة المتحدة، مستهدفًا الفئة العمرية من مواليد 2011 و2012، حيث يركز الموسم الرابع على المحافظات الحدودية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء "شمال سيناء، البحر الأحمر، الفيوم، السويس، الوادي الجديد، مطروح، ودمياط"، بهدف إعداد جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، وتنمية قدراتهم الفنية والبدنية وفق أحدث الأساليب العلمية والتدريبية المعتمدة عالميًّا.

وأكد مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن «مشروع كابيتانو مصر يُجسد رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري من خلال الرياضة، ويهدف إلى الوصول للمواهب الحقيقية في كل ربوع الوطن، وتقديم منظومة متكاملة لاكتشافهم وتأهيلهم علميًا وبدنيًا ونفسيًا، بما يضمن إعداد قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة».

وأوضح مدير الشباب والرياضة، أن المشروع يمثل أحد أهم النماذج الناجحة للتعاون بين الدولة والقطاع الإعلامي والخاص لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم من مختلف محافظات الجمهورية دون تمييز، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على إتاحة الفرصة أمام جميع الشباب، خاصة في المحافظات الحدودية، لإبراز مواهبهم وصقلها.

