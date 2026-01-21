وكيل قصر العيني: قسم طب العيون بالكلية يلعب دورا هاما في مجال زرع القرنية

18 حجم الخط

أكد الدكتور عمر عزام، وكيل كلية طب قصر العيني لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية أقسام طب وجراحة العيون بالكلية من الناحية التعليمية والتدريبية والمجتمعية.

مؤتمر قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتور حاتم سعيد.

وأضاف أن القسم يلعب دورا هاما في مجال زرع القرنية في إطار مبادرات القضاء على قوائم الانتظار التي تعكس اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطن وصحته.

وأشاد عزام بتواجد الرواد من الأساتذة وحرصهم على نقل خبراتهم الي شباب الاطباء مما يضمن استمرارية العطاء الذي يصب في صالح المرضي والوطن.

تفاصيل مؤتمر طب وجراحة العيون بقصر العيني

وتناول المؤتمر في يومه الأول عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي شملت مختلف التخصصات الدقيقة في طب وجراحة العيون، حيث ناقش المشاركون أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة في مجالات التشخيص والعلاج، واستعرضوا آخر ما توصل إليه العلم في علاج أورام العيون، وزراعة العدسات متعددة البؤر، وجراحات مركز الإبصار، والطرق الحديثة لتصحيح الإبصار، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون من الجامعات المصرية المختلفة.

كما شهد اليوم الأول تكريم عدد من النواب والمعيدين المتميزين بالقسم، إلى جانب تكريم أفضل الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الطبية العالمية، في لفتة تعكس اهتمام القسم بدعم البحث العلمي وتشجيع التميز الأكاديمي.

وفي اليوم الثاني، تضمن المؤتمر تنظيم اثنتي عشرة ورشة عمل متخصصة في مختلف التخصصات الدقيقة، من بينها القرنية، والمياه الزرقاء، وعيون الأطفال والحول، وجراحات الشبكية، وأورام العيون، وجراحات تجميل العيون، حيث أتاحت هذه الورش فرصًا تدريبية عملية وتفاعلية للأطباء المشاركين، وأسهمت في صقل مهاراتهم الإكلينيكية ومواكبة أحدث الأساليب العلاجية.

