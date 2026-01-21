الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

وكيل الأزهر يبحث مع وزير الشؤون الدينية بولاية صباح الماليزية سبل التعاون المشترك

استقبل د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد عارفين بن محمد عارف، وزير الشؤون الدينية بولاية صباح بماليزيا، والوفد المرافق له، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك بين الجانبين.

عمق العلاقات التاريخية والعلمية التي تربط الأزهر الشريف بدولة ماليزيا

وأكد وكيل الأزهر، عمق العلاقات التاريخية والعلمية التي تربط الأزهر الشريف بدولة ماليزيا، ومشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا وممتدًا بين الجانبين، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الماليزيين الدارسين بالأزهر الشريف يقارب 7 آلاف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم.

وكيل الأزهر: الأزهر يعتز بنموذج الطالب الماليزي المنضبط علميًا وسلوكيًا.

وأوضح أن طلاب ماليزيا يحظون برعاية كريمة واهتمام خاص من فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ تقديرًا لتفوقهم العلمي وحرصهم الجاد على تحصيل العلم الشرعي واللغوي بالأزهر، مؤكدًا أن الأزهر يعتز بنموذج الطالب الماليزي المنضبط علميًا وسلوكيًا.

 جهود الأزهر في تدريب الأئمة والوعاظ الماليزيين

وأشار الدكتور الضويني إلى جهود الأزهر في تدريب الأئمة والوعاظ الماليزيين من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، موضحًا أن هذه البرامج التدريبية تركز على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الأفكار المتطرفة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عارفين بن محمد عارف، وزير الشؤون الدينية بولاية صباح بماليزيا، عن تقديره الكبير للدور العالمي الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين وتعزيز قيم التسامح والتعايش، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون مع الأزهر الشريف في المجالات التعليمية والدعوية والتدريبية.

الأزهر الشريف شيخ الأزهر البحوث الإسلامية الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المعاهد الأزهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية محمد الضويني وكيل الأزهر مجمع البحوث الإسلامية

