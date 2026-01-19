الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"التنظيم والإدارة" و"الوطنية للإعلام" يبحثان التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
18 حجم الخط

استقبل  المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث تعزيز وتطوير آليات العمل بين الجانبين.

وتناول اللقاء أيضا بحث مجالات التعاون الفني والتنظيمي، وآليات الاستفادة من خبرات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم جهود الهيئة الوطنية للإعلام، خاصة في مجالات التطوير الإداري وبناء القدرات البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء أن الجهاز يضطلع بدور فني داعم للمؤسسات الوطنية، من خلال تقديم الخبرات والاستشارات الفنية اللازمة لتطوير الهياكل التنظيمية ونظم العمل، وبما يدعم توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

ومن جانبه، أكد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم المؤسسات الوطنية فنيًا وتنظيميًا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تطوير منظومة العمل داخل الهيئة ورفع كفاءة العنصر البشري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء الإعلامي، وقدرة الهيئة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للاعلام التطوير المؤسسى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة تطوير منظومة العمل حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الهيئة الوطنية للاعلام رفع كفاءة العنصر البشري

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة: ندرس مع وزارة الري آليات سد العجز ببعض الوظائف

رئيس التنظيم والإدارة يستعرض خطة تطوير منظومة التوظيف ومسابقات العام الجديد

التنظيم والإدارة يبحث مع الوطنية للصحافة تعزيز التعاون المشترك

التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب
ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

7050 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أزمات سد النهضة وغزة السودان تتصدر قمة السيسي وترامب بدافوس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية