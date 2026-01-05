رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض المشروعات البحثية لطلاب الثروة السمكية (صور)

18 حجم الخط

كفر الشيخ، افتتح الدكتور إسماعيل إبراهيم، رئيس جامعة كفر الشيخ المشرف علي كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، معرض المشروعات البحثية لطلاب الفرقة الثالثة في تخصصات الاستزراع المائي، وتصنيع الأسماك، والبيوتكنولوجي، رافقه الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على معهد علوم وتكنولوجيا النانو.

أقيم المعرض بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعة، كأحد أنشطة مقرر علم النانوتكنولوجي وتطبيقاته، والذي تقوم بتدريسه الدكتور سارة عبد الحميد أستاذ مساعد بقسم طب النانو بالمعهد، وركّز المعرض على تطبيقات النانوتكنولوجي في مجال الثروة السمكية من كافه الجوانب، وذلك بحضور الدكتور علا محمد البُردى وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، واعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف علي كليه علوم الثروه السمكيه والمصايد، الي ان مشروعات الطلاب عكست مستوى متميزًا من الإبداع والوعي العلمي، حيث تناولت التطبيقات الحديثة لتقنيات النانو في تنقية المياه وتحسين جودة الأعلاف السمكية بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج والاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير مواد تغليف ذكية وآمنة لإطالة العمر التخزيني لمنتجات الأسماك. كما شملت مقترحات بحثيه حول مكافحة السرطان، وتثبيط علامات تقدم السن، وتقليل مقاومة المضادات الحيوية، إضافة إلى الكشف عن ملوثات المياه، والتوصيل الدوائي الذكي باستخدام أنظمة نانوية متقدمة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المعهد يفتح أبوابه لكافه الطلاب لدعم أفكارهم البحثيه المتعلقه بالنانوتكنولوجي، حيث يعمل المعهد على إعداد كوادر بحثية متخصصة، ودعم الأبحاث البينية، وتقديم حلول ابتكارية تخدم التنمية المستدامة، مع تعزيز الشراكات مع القطاعات الإنتاجية، ويُعد المعهد أحد الأعمدة الأساسية في تبنّي وتوطين تقنيات النانو، بما يعزز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا في مجالات البحث والتطبيق الصناعي.

ومن جانبها أشادت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على معهد علوم وتكنولوجيا النانو، بالمستوى العلمي للمشروعات وبقدرة الطلاب على ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة، مما يعكس إدراكم ووعيهم بأن النانوتكنولوجي يمثل طفرة صناعية وعلمية تسهم في إحداث تحول نوعي في قطاعات متعددة، من بينها الغذاء والصحة والبيئة، ويولي قطاع شئؤون البيئه وخدمه المجتمع اهتمامًا خاصًا بدعم هذه المجالات الواعدة، وأكدت علي أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه المعارض العلمية التي تُسهم في صقل مهارات الطلاب، وتحفيزهم على الابتكار، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.