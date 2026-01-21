وزارة الثقافة تتيح رحلات مجانية لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الثقافة إتاحة رحلات مجانية لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، وذلك ضمن خطة التيسير على المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الثقافية.

وأوضحت الوزارة أن حجز وتنسيق الرحلات إلى معرض الكتاب يتم من خلال التواصل عبر تطبيق واتساب فقط على الرقم 01503979900، ضمن خطة تسهيل الوصول إلى مقر المعرض بأرض المعارض في التجمع الخامس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الثقافة ونشر القراءة، وتوسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في أحد أكبر الأحداث الثقافية في مصر والعالم العربي.

ويستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في استقبال زواره يوميا، من الخميس 22 يناير حتى 3 فبراير،وسط برنامج ثقافي متنوع يشمل ندوات وفعاليات فكرية وأنشطة موجهة لمختلف الفئات العمرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم، حيث استقبله كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، كما حضر الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين، وسفراء الدول المشاركة، ونخبة من المثقفين والناشرين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من أجنحة المعرض المختلفة، مطلعا على أحدث الإصدارات والأنشطة الثقافية المصاحبة للدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي جاء في مقدمتها الأجنحة الرسمية ومنها جناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية حيث استمع إلى شرح وافي عن كل ما يتضمنه الجناحين من إصدارات وأعمال، بالإضافة إلى عدد من دور النشر المحلية والعربية والأجنبية.

