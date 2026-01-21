18 حجم الخط

زار كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة للكتاب 2026 ، وكان فى استقبالهما الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات المكتبة.

جاء ذلك عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة السابعة والخمسين للمعرض، صباح اليوم الأربعاء.

كما استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كلا من الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر، والمهندس عبد الصادق الشوربجى؛ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامى أحمد المسلمانى؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد بن ركاض العامرى؛ رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة للكتاب

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة للكتاب

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة للكتاب

1157 عنوانا لمكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور أحمد زايد إن مكتبة الإسكندرية تحرص سنويا على الاشتراك فى أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب بطرح أحدث عناوينها، التى بلغت حتى الآن 1157 كتابا، فى شتى المعارف والعلوم الإنسانية، وتحديدا فى مجال توثيق التراث ودراسته، إضافة إلى سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب،والتى وصلت الى 100 كتاب مكثف خلال ثلاث سنوات، وهى عبارة عن كتب مكثفة لاتزيد صفحاتها عن 50 صفحة،فى كل عنوان، وتتحدث عن سيرة المفكرين والأدباء والعلماء ورموز الفن من اخناتون إلى يومنا هذا بلغة بسيطة غير معقدة.

كما تقدم المكتبة عناوينها الحديثة فى المجالات السياسة والاقتصاد والاستراتيجية، والفنون، اضافة الى الكثير من كتب المخطوطات، وأحدث عناوين مجلة ذاكرة مصر التى تمثل توثيقا لمصر، وخلال أيام المعرض سيخرج أحدث الكتب عن الفيلسوف الدكتور مراد وهبه، الذى رحل عن عالمنا قبل أسابيع قليلة.

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة للكتاب

جناح مكتبة الإسكندرية في المعرض القاهرة للكتاب 57

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 57 بجناحين مميزين أحدهما مخصص للبيع بصالة (1) جناح (5B)، والآخر للعرض بصالة (3) جناح (B2)، تقدم المكتبة من خلالها لجمهور المعرض أكثر من 500 عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها، كما حرصت المكتبة علي تقديم خصم خاص لجمهور معرض الكتاب يقُدر بـ 20% علي كافة مطبوعاتها داخل المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.