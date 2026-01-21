الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يلتقي نظيره الروماني ويبحثان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

وزير الثقافة يلتقي
وزير الثقافة يلتقي نظيره الروماني
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بنظيره بجمهورية رومانيا أندراس استفان ديمتر، وذلك تزامنًا مع استضافة جمهورية رومانيا ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي افتتحه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 

تفاصيل لقاء وزير الثقافة المصري بنظيره الروماني

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر ورومانيا، ودراسة توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعميق وتكثيف أطر التعاون الثقافي المشترك، بما يشمل مجالات الأوبرا والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والترجمة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتنفيذ مشروعات ثقافية مشتركة بين المؤسسات المعنية في البلدين.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن اختيار رومانيا ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يُمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون الثقافي الثنائي، وتفعيلًا لرؤية وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز البعد الدولي للمعرض، وترسيخ دوره كملتقى عالمي للفكر والإبداع. 

وأشار إلى أن التعاون الثقافي مع رومانيا يُجسد نموذجًا للتفاعل الإيجابي القائم على التاريخ المشترك، والرغبة المتبادلة في بناء مستقبل ثقافي أكثر انفتاحًا. 

من جانبه، أعرب أندراس استفان ديمتر، وزير الثقافة في جمهورية رومانيا، عن سعادته بزيارة مصر والمشاركة في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

 وأوضح أن مصر تُعد بوابة مهمة للثقافة الرومانية إلى العالم العربي، فيما تُمثل رومانيا نافذة فاعلة للتعريف بالثقافة المصرية داخل أوروبا، مشددًا على حرص وزارة الثقافة الرومانية على ترجمة هذا التعاون إلى شراكات مؤسسية مستدامة. 

واختُتم اللقاء باتفاق الجانبين على أهمية تشكيل فريق عمل تنسيقي مشترك، لوضع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي والإبداعي، تمهيدًا للانتهاء من الإجراءات اللازمة لإبرام مذكرة التفاهم.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية معرض القاهرة الدولي للكتاب
