البرنامج الثقافي والفني، تعرف على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 57

كشفت الهيئة العامة للكتاب، عن البرنامج الثقافي والفني للدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي افتتح رسميًا صباح اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور بدءا من الساعة 10 صباح غدا الخميس 22 يناير.

البرنامج الثقافي والفني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ويضم البرنامج الثقافي والفني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، 400 فعالية ثقافية تناقش قضايا المجتمع والهوية والمستقبل، إلى جانب 100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية تضفي بعدا احتفاليا، كما يتضمن فعاليات أنشطة الطفل وأنشط مخيم "أهلنا وناسنا"

كما يشارك في هذه الفعاليات 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، ونحو 1500 مفكر ومبدع، فيما تشهد قاعة المؤتمرات نشاط مكثف مع تنظيم قرابة 10 مؤتمرات يوميا.

وتنشر فيتو البرنامج الثقافي والفني لفعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب:

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

واختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي

