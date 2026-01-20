وزير الثقافة يبحث مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تطوير الدورة الـ47

18 حجم الخط

بحث الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفريق عمل المهرجان، سبل تطوير العمل بالمهرجان في نسخته الـ47، المقررة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، وناقش التحديات والمعوقات التي واجهت الدورات السابقة وكيفية معالجتها وذلك خلال اجتماع بينهما اليوم.

و أعرب الفنان حسين فهمي عن شكره وتقديره لـ وزارة الثقافة، والوزير بصفة خاصة، على الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة للمهرجان خلال دورته السابقة، والذي كان له أثر ملموس في نجاحها.

التعاون مع المهرجان

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة بكل قطاعاتها وهيئاتها على أتم استعداد للتعاون الكامل مع إدارة المهرجان، وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني، لضمان خروج الدورة المقبلة بالشكل الذي يليق بتاريخ المهرجان العريق ومكانة مصر الرائدة في فن السينما.

كما تناول اللقاء أبرز المعوقات والمشكلات التي صادفت الدورة الماضية، وتمت مناقشة سبل تفاديها في الدورة المقبلة من خلال البدء المبكر في التحضيرات، ووضع استراتيجية وخطة عمل متكاملة تضمن تقديم المهرجان بأبهى صورة، مع التأكيد على قيمته كمهرجان عالمي مرموق، وباعتباره المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والشرق الأوسط المعتمد من الاتحاد الدولي لمنتجي الأفلام (FIAPF) بفئة A، ما يعزز دوره في دعم صناعة السينما العربية والعالمية.

وضم فريق عمل المهرجان الحاضر في الاجتماع كلًا من: محمد طارق، المدير الفني للمهرجان؛ زين العابدين خيري، مدير المركز الصحفي؛ محمد سيد عبد الرحيم، مدير “أيام القاهرة لصناعة السينما”؛ ونيفين الزهيري، مديرة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالمهرجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.