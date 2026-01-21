الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف ندوة نقاشية حول مبادرة نوابغ العرب وأثرها العالمي

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية
تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأربعاء القادم، ندوة نقاشية بعنوان "نوابغ العرب: حقبة جديدة من التميز العربي والتأثير العالمي"، بمشاركة سعيد النظري، الأمين العام لمبادرة نوابغ العرب والمنسق العام للجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي. يدير الندوة الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة. 

شغل النظري عدة مناصب حكومية رفيعة، منها مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، والمدير التنفيذي لقطاع الشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بـدولة الإمارات، ومدير الاستراتيجية في مركز الشباب العربي.

 كما ترأس لجنة الشباب في مجلس التعاون الخليجي، وشغل عضوية لجنة الشباب بـجامعة الدول العربية بالإضافة إلى عضوية مجتمع القادة الشباب العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

تتناول الندوة أثر مبادرة نوابغ العرب في فئاتها الست: العلوم الطبيعية، والاقتصاد، والطب، والآداب والفنون، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم.

وتناقش الندوة أيضًا فرص مشاركة الطلاب، والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس، والجهود البحثية المشتركة، فضلًا عن استكشاف سبل بناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة "نوابغ العرب". 

معلومات عن مبادرة نوابغ العرب

وتم إطلاق مبادرة نوابغ العرب في 4 يناير 2022 بميزانية قدرها 100 مليون درهم إماراتي بهدف اكتشاف  ودعم الكفاءات العربية المتميزة  من العلماء والمفكرين والمبتكرين.

وتسعى المبادرة إلى تحديد وتكريم 1000 شخصية عربية مؤثرة على مدار خمس سنوات، تقديرا لإسهاماتهم النوعية في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار تنظم المبادرة احتفالية سنوية لتكريم الفائزين في متحف المستقبل بدبي، حيث يحصل كل فائز على جائزة بقيمة مليون درهم إماراتي لدعم وتمويل أبحاثه ومشاريعه في العالم العربي.

