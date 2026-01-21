الأربعاء 21 يناير 2026
طائرة الرئاسة الأمريكية.. بؤرة صراع في عالم هوليود.. مغامرات تجمع بين السياسة والأكشن.. ورحلات خيالية لإظهار سيد البيت الأبيض في صورة المنقذ

دونالد ترامب داخل
دونالد ترامب داخل طائرة الرئاسة
في حادثة نادرة، اضطرت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" للعودة إلى قاعدة "أندروز" الجوية، اليوم الأربعاء، بسبب تعرضها لـ"مشكلة كهربائية بسيطة" أثناء رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وطالما شكلت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" مصدر إلهام لصناع هوليود، لابتكار قصص تناولت مخاطر اختطاف تلك الطائرة، وما يتبعه من تهديدات لحياة الرؤساء؛ حيث استخدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأمريكية طائرة الرئاسة الأمريكية كمركز درامي محوري للأحداث تتقاطع فيه خيوط السياسة بخطوط الدراما وعالمها المتحرك المليء بالأحداث. 

فيلم إير فورس وان.. واختطاف طائرة الرئيس

في عام 1997، أنتجت هوليود فيلم "إير فورس وان" (سلاح الجو 1) المعروف تجاريا باسم "اختطاف طائرة الرئيس"، والذي يحكي قصة رئيس أمريكي يدعى جيمس مارشال كان في زيارة لموسكو، حيث أعلن استهداف مواقع الإرهابيين بعد ثلاثة أسابيع من عملية عسكرية روسية أمريكية انتهت بالقبض على زعيم إرهابي من كازاخستان يدعى إيفان راديك.

وفي طريق عودته على متن الطائرة الرئاسية المعروفة باسم "سلاح الجو واحد"، تسلل عدد من السوفيت القوميين الجدد إلى الطائرة بمساعدة أحد أفراد الخدمة السرية المختصين بحراسة الرئيس وهو العميل جيبس، وسيطروا على الطائرة، قبل أن يتمكن مارشال من قتل أحد الإرهابيين  واستخدام هاتف يعمل بالأقمار الصناعية تواصل من خلاله مع غرفة العمليات في البيت الأبيض.

ومع تصاعد أحداث الفيلم، ينجح مارشال –ومن معه- في تحرير أنفسهم والتخلص من الإرهابيين؛ وعندما يحاول كورشينوف الهرب باستخدام مظلة للهبوط، ينجح مارشال في فتح تلك المظلة وكسر عنق كورشينوف وقتله. ثم يتصل بالرئيس الروسي قبل لحظات لمنع أطلاق سراح راديك، وقتله قبل هروبه بلحظات.

فيلم إسقاط طائرة الرئيس

يحكي قصة العميلة المبتدئة في الخدمة السرية أليسون مايلز، والتي تجد نفسها في مواجهة إرهابيين اختطفوا طائرة الرئاسة الأمريكية خلال رحلتها الأولى، بهدف إفشال صفقة طاقة حيوية وتهديد حياة الرئيس إدواردز.

ويسيطر الإرهابيون على الطائرة، مما يضع الرئيس في خطر ويستوجب على العميل مايلز حمايته وإحباط المؤامرة؛ وبالفعل تتمكن مايلز من إنقاذ إدواردز، ومنع الإرهابيين من إشعال حرب بين الولايات المتحدة وصربيا.

فيلم اختطاف طائرة الرئيس
فيلم اختطاف طائرة الرئيس

وبنفس العنوان، جرى بث مسلسل تلفزيوني قصير مكون من جزأين تم إنتاجه في عام 2013 ويستند بشكل فضفاض إلى قصة كتبها أليستر ماكلين كانت مرتجلة عن رواية عام 1981 للكاتب جون دينيس؛ وتمثل طائرة الرئاسة مركزا محوريا للأحداث، حيث يتم اختراقها ومحاولة تدميرها، لكنها تنجو بفضل تدخل الشخصيات الرئيسية.

ويحكي المسلسل قصة رئيسة أمريكية اسمها هاريت روانتري كانت في طريقها إلى صربيا لمناقشة المفاوضات مع الناتو. وعند وصول الطائرة إلى المدرج، يقوم مجموعة من السيارات بخطف الرئيسة الأمريكية، قبل أن يجري إنقاذها.

فيلم رؤساء الدول

يتناول الفيلم قصة رئيس أمريكي ورئيس وزراء بريطاني كانا يستقلان طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، متجهين إلى قمة حلف الناتو، قبل أن يتم اختطاف الطائرة من جانب منظمة إرهابية تسعى لاغتيال الزعيمين ونشر الفوضى العارمة في العالم.

ويؤدي جون سينا دور نجم هوليودي سابق أصبح رئيسا أمريكيا يدعى ويل ديرينجر، بينما يجسد إدريس إلبا شخصية رئيس وزراء بريطاني مخضرم يتميز بالصرامة وخبرة عسكرية طويلة اسمه سام كلارك.

وعلى الرغم من أنهما على خلاف دائم، إلا أنهما يجبران على التعاون بعد تعرض الطائرة الرئاسية الأمريكية لهجوم من قبل جهة إرهابية روسية قادتهما إلى بيلاروسيا.

وبحسب أحداث الفيلم، يجد الثنائي نفسيهما مضطرين للتنقل عبر أوروبا وسط ظروف معقدة، بينما يسعيان لكشف المتسبب الحقيقي في استهدافهما من داخل فريقيهما الأمنيين.

الجريدة الرسمية