ترامب يستأنف رحلته إلى دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل كهربائي

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلته إلى منتدى دافوس ليلة الأربعاء، بعد أن أجبر عطل كهربائي "بسيط" طائرته الرئاسية على العودة إلى قاعدتها الجوية.

واستبدل ترامب ومرافقوه طائرتهم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، ثم أقلعوا مجددًا بُعيد منتصف الليل (الخامسة صباحًا بتوقيت جرينتش)، أي بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من الإقلاع الأول، بحسب فرانس برس.

وكانت طائرة الرئاسة الأمريكية ("اير فورس وان") التي كانت تقله في البداية اضطرت إلى الهبوط بعد نحو 90 دقيقة من الطيران بسبب "عطل كهربائي بسيط"، وفق البيت الأبيض.

