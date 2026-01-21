الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يستأنف رحلته إلى دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل كهربائي

خلال عملية تبديل
خلال عملية تبديل طائرة ترامب في قاعدة أندروز الجوية
18 حجم الخط

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلته إلى منتدى دافوس ليلة الأربعاء، بعد أن أجبر عطل كهربائي "بسيط" طائرته الرئاسية على العودة إلى قاعدتها الجوية.

واستبدل ترامب ومرافقوه طائرتهم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، ثم أقلعوا مجددًا بُعيد منتصف الليل (الخامسة صباحًا بتوقيت جرينتش)، أي بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من الإقلاع الأول، بحسب فرانس برس.

وكانت طائرة الرئاسة الأمريكية ("اير فورس وان") التي كانت تقله في البداية اضطرت إلى الهبوط بعد نحو 90 دقيقة من الطيران بسبب "عطل كهربائي بسيط"، وفق البيت الأبيض. 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتدى دافوس عطل كهربائي قاعدة أندروز الجوية المشتركة طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان البيت الأبيض
الجريدة الرسمية