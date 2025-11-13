الخميس 13 نوفمبر 2025
المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل عالم الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

رصدت «فيتو» موقع جريمة مقتل عالم في الكيمياء النووية في محافظة الإسكندرية، حيث عثر على آثار دماء الضحية على الأرض بموقع الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من فجر اليوم. 

وأكد شهود العيان أن الجريمة وقعت في منطقة شبه نائية بعيدة عن التجمعات السكنية، ما سهل مهمة الجاني في تنفيذ جريمته والفرار دون أن يتمكن أحد من الإمساك به. 

وتكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض مقتل مهندس شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، متخصص في الكيمياء النووية، تم استهدافه على يد مجهول في منطقة كرموز.

وبحسب التحريات الأولية، كان المجني عليه يسير بمفرده في شارع جانبي بالقرب من منطقة بشاير الخير والموقف الجديد، عندما باغته مجهول مسلح، أسقطه أرضا، ثم أطلق عليه وابلا من الرصاص.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن القاتل أفرغ خزنته بالكامل في جسد الضحية، حيث أصيب بأكثر من 10 طلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وقال شهود: إن القاتل كان يقف في انتظار الضحية قبل وقوع الحادث بدقائق، ولم يخف ملامحه أو وجهه، ما يشير إلى نية مسبقة في تنفيذ الجريمة وأضافوا أن الجاني لم يسرق أي من مقتنيات القتيل.

وعقب تنفيذ الجريمة، استقل الجاني سيارة من نوع “لادا” كانت متوقفة على مقربة من المكان، وفر بسرعة كبيرة، بينما حاول بعض المارة اعتراضه دون جدوى.

انتقلت على الفور قوات الأمن والنيابة العامة إلى موقع الحادث، وبدأت في رفع البصمات وفوارغ الطلقات من مسرح الجريمة، تمهيدًا لتحديد نوع السلاح المستخدم.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة “كوم الدكة” تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد عدد الطلقات ودوافع الجريمة المحتملة. 

كما تقوم فرق البحث الجنائي حاليًا بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، وسماع أقوال الشهود، في محاولة لتتبع الجاني وتحديد هويته. 

