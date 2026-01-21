مدير تعليم الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

18 حجم الخط

أكّد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم انتظمت في مواعيدها المحددة والمعلنة.

في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية.

هذا وتفقَّد مدير المديرية اليوم الأربعاء عددا من مدارس المحافظة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 .

وبدأ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة مدرسة الرمل الثانوية بنين بإدارة شرق التعليمية بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة، ومدرسة خلف الرأس السودا ٥٥ فصل بإدارة منتزه أول التعليمية بحضور عزة حسن وكيل الإدارة وأشاد بانضباط العملية الامتحانية، وأكد خلال الجولة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان،ووجود دليل اللجان وانضباط الطلاب، وقدم رسالة طمانينة لأولياء الأمور خارج اللجان.

وأشار ( أبوزيد ) إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدّوا صباح اليوم الأربعاء امتحان مادة الجبر في الفترة الأولى وامتحان مادة الحاسب الآلي في الفترة الثانية، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية التسع أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

هذا واستكمل متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحانات النقل بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج ) .

