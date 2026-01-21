مجلس أمناء لجنة مصر للأفلام يجتمع لبحث جذب الاستثمارات السينمائية الأربعاء المقبل

18 حجم الخط

يعقد مجلس أمناء لجنة مصر للأفلام برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، اجتماعه الأول يوم الأربعاء القادم الموافق 28 يناير وبمشاركة ممثلين عن وزارات السياحة والآثار، البيئة، الاستثمار، الثقافة، الأوقاف، النقل، التنمية المحلية، الطيران المدني، الخارجية، الزراعة، إضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات وأعضاء لجنة التنسيق الأمني.

لائحة تنظيم التصوير السينمائي

يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4330 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2025 بشأن إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، والتي تنص علي تولي لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، إجراء التنسيقات اللازمة للحصول علي موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، وتكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك، وأن يكون للًجنة مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، يقوم بوضع الأطر الأساسية والإستراتيجية العامة لأعمال التصوير الأجنبي.

كما تنص اللائحة علي أن تنشأ نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبي، وتتولي اللجنة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها وإتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، ولا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبي إلا من خلال هذه النافذة.

جذب الاستثمارات السينمائية

وتتولى لجنة أفلام مصر أيضًا الترويج لجمهورية مصر العربية كدولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، للحصول علي موافقات السيناريو واستخراج تصاريح التصوير الأجنبي، مع العمل علي تسهيل إجراءات دخول وخروج معدات التصوير، من البلاد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، ومتابعة أعمال التصوير لشركات الإنتاج الأجنبية والعمل علي تذليل كافة العقبات التي قد تواجه التصوير، فضلًا عن تقديم الدعم اللوجيستي، لتسهيل متطلبات التصوير الأجنبي، وكذلك التعاون مع الوزارات، وجهات الدولة المعنية لتوفير كافة المعدات والخدمات والأفراد التي يتطلبها التصوير مع عرض المواقع المسموح التصوير فيها داخل جمهورية مصر العربية وذلك على النافذة الرقمية، وتنص اللائحة على أن تلتزم جهات الدولة المختلفة بالتنسيق مع اللجنة لتسهيل الإجراءات اللازمة لأعمال التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية

