الممثل والمنتج الأمريكي أوداين واتسون يزور مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

في إطار إستراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامي، الهادفة لجذب الاستثمارات في مجال صناعة السينما والإنتاج والتصوير الأجنبي، وإستقبال نجوم السينما العالمية، للتعرف عن قرب علي ما تملكه المدينة، من إمكانات تكنولوجية وأستديوهات، ومناطق تصوير مفتوحة، إضافة إلي ما تقدمه "لجنة مصر للأفلام" من خدمات وتسهيلات لشركات الإنتاج السينمائي العالمية التي ترغب في تصوير أعمالها في مصر.



قام الممثل والمنتج الأمريكي أوداين واتسون Odain Watson بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، تفقد خلالها مناطق التصوير المفتوحة وعدد من الأستديوهات والمراكز العلمية، ومنها مركز إحياء التراث السمعي والبصري، وأستديو الصوت، حيث أبدي إعجابه الشديد، بما شاهده من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تملكها المدينة، ومناطق التصوير المفتوحة التي تتميز بتنوع الطرز المعمارية التي تناسب كافة أنواع التصوير



ويعد أوداين واتسون Odain Watson من الشخصيات السينمائية البارزة ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات المسرح والسينما والتليفزيون والموسيقي، واشتهر بأدواره في عدد من الأفلام الأميركية الشهيرة.

وعقب الجولة اجتمع أحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام بالمدينة مع الممثل الأمريكي، وبحثا التعاون المشترك ودراسة مشروع إنتاج مسلسل أمريكي يتم تنفيذه داخل جمهورية مصر العربية ومدينة الإنتاج الإعلامي، كما إستعرض الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في تقديم كافة التسهيلات الجمركية واللوجستية اللازمة لوفود شركات الإنتاج السينمائي العالمية، من خلال التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وذلك وفقًا لنظام الشباك الواحد، الذي يتيح لهذه الوفود العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد دون أي معوقات أو صعوبات وتحت الإشراف الكامل للجنة، وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة تصوير احترافية وبأسعار تنافسية تجعل مصر وجهة مفضلة لتصوير الأفلام السينمائية العالمية الكبرى.



الجدير بالذكر أن لجنة مصر للأفلام هي الجهة المسئولة عن استخراج كافة التصاريح اللازمة للتصوير السينمائي الأجنبي في جمهورية مصر العربية، حيث استقبلت عدد كبير من نجوم هوليوود والسينما العالمية وقامت بالإشراف علي تصوير العديد من الأعمال خلال الفترة الماضية (أكثر من 100 عمل ) شملت جنسيات متعددة في كافة المواقع الأثرية والمعالم السياحية الشهيرة ومختلف أنحاء الجمهورية.

