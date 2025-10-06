تفاصيل القرض الشخصي للمصريين في الخارج من بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل القرض الشخصي الممنوح للعملاء المصريين في الخارج.

وقال بنك مصر إن القرض الشخصي أكبر قيمة تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه، مع أطول فترة سداد تصل إلى 48 شهرا.

وتشمل قائمة المميزات التي يتم منحها لعملاء البنك من المصريين في الخارج ما يلي:

1- أعلى معدل عائد على مدخرات العملاء.

2-كما يقدم البنك مجموعة متنوعة من حسابات التوفير، والودائع لأجل، وشهادات الادخار المصمّمة خصّيصًا لمساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم المالية

3 -برامج تمويلية صممت خصيصا للعملاء المصريين المقيمين بالخارج.

4-التمويل العقاري أكبر قيمة تمويل وأطول فترة سداد تصل إلى 15 سنة.

5- باقة من الامتيازات على بطاقات بنك مصر الائتمانية وبطاقات الخصم الفوري.

6-عالم من المزايا والخصومات، خطط سداد سهلة، دخول إلى صالات كبار الشخصيات في معظم مطارات العالم

7-إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

8-باقة متنوعة من الخدمات غير المالية ذات الامتيازات.

ويتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية تحويل الراتب على الحساب الشخصي.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه يمكن للعملاء تحويل المرتب على الحساب الشخصي الخاص بهم، وذلك من خلال طلب خطاب بتحويل المرتب للحساب، ويتم طلب ذلك الخطاب من خلال الفرع وتوجيهه إلى جهة العمل وغير متاح من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

يقدم بنك مصر لعملاء الحساب الإسلامي عدة خدمات متنوعة.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر لعملائه عبر فتح الحساب الإسلامي ما يلي:

1-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانًا.

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات على الحساب.

