الأخوان دافر: تعرضنا لضغوط من نتفليكس لإنهاء كتابة الحلقة الأخيرة لـStranger Things

كشف الأخوان دافر مبتكري وكاتبا مسلسل  Stranger Things، عن تعرضهم لضعوط من شبكة نتفليكس  لإنهاء كتابة الحلقة الأخيرة.

وقال الأخوان في تصريحات صحفية،: تعرضا لضغوط من نتفليكس لإنهاء كتابة الحلقة الأخيرة لمسلسل Stranger Things.. كنا نتعرض لضغوط مستمرة من الإنتاج، ومن نتفليكس بخصوص الحلقة الثامنة..لقد كانت أصعب ظروف الكتابة التي مررنا بها على الإطلاق، ليس فقط بسبب الضغط للتأكد من جودة النص، ولكن لأنه لم يكن هناك كل هذا الضجيج في نفس الوقت من قبل".

الحلقة الأخيرة من  Stranger Things
 

وتعطل موقع منصة نتفليكس الرقمي بعد إصدار الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس والأخير من مسلسل "Stranger Things"، بسبب كثرة المستخدمين.

وطرحت منصة نتفليكس رسميا الحلقة الأخيرة لمسلسل  "Stranger Things"، في الساعات الأخيرة من عام ٢٠٢٥.

وحصل القسم الثاني من الموسم الخامس والأخير من مسلسل نتفليكس الشهير Stranger Things، على تقييم سلبي للغاية من الجمهور، على موقع التقييمات Rotten Tomatoes. 

وحصلت الحلقة السابعة من الموسم الأخير، والتي تضمنت مشهد للمثليين، على تقييم 5.8، وهو أقل تقييم من بين جميع حلقات المسلسل في جميع مواسمه على موقع IMDb.

نتفليكس تطرح القسم الأول والثاني من الموسم الأخير لـSTRANGER THINGS

وطرحت رسميًّا شبكة نتفليكس للبث الرقمي، القسم الأول والثاني، من الموسم الخامس والأخير من مسلسل الشهير STRANGER THINGS، للمشاهدة حصريا عبر المنصة.

وشوقت الممثلة الشابة  مايا هوك الجمهور لمشاهدة الموسم الأخير من مسلسل نتفليكس الشهير "Stranger Things".

وقالت مايا هوك، خلال تصريحات صحفية: "الأحداث تصبح جنونية منذ اللحظة الأولى.. هذا الموسم يبدأ بأقصى وتيرة، وستشعرون بأن الرهانات عالية من البداية وحتى النهاية".

الأخوان دافر: هولي ويلر هي محور الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

فيما أكد  الأخوان دافر، أن شخصية الممثلة هولي ويلر هي محور الموسم الخامس والاخير من مسلسلهما STRANGER THINGS.

وقال مبتكرا مسلسل STRANGER THINGS، في تصريحات صحفية، عن سبب إضافة شخصية هولي ويلر في الموسم الأخير: "بمجرد مشاهدة الموسم كاملًا، ستفهمون أهمية إضافتها إلى طاقم التمثيل بشكل أفضل".

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

