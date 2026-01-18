مات ديمون: نتفليكس تريد من الأفلام إعادة ذكر الحبكة عدة مرات في الحوار السينمائي

18 حجم الخط

كشف الممثل الشهير مات ديمون، أن شبكة نتفليكس تريد من الأفلام إعادة ذكر، "الحبكة ثلاث أو أربع مرات في الحوار"، لمراعاة انشغال المشاهدين بهواتفهم خلا مشاهدة الفيلم.

وقال ديمون في حوار صحفي،: “الطريقة المعتادة لصنع فيلم أكشن، كما تعلمنا، هي أن يكون لديك عادةً ثلاث مشاهد رئيسية.. واحدة في الفصل الأول، وواحدة في الثاني، وواحدة في الثالث.. تُنفق معظم ميزانيتك على المشهد الأخير في الفصل الثالث.. إنه المشهد الختامي، والآن يقولون: 'هل يمكننا تقديم مشهد رئيسي في الدقائق الخمس الأولى؟ نريد أن يبقى المشاهدون.. ولن يكون من السيئ إعادة ذكر الحبكة ثلاث أو أربع مرات في الحوار لأن الناس ينشغلون بهواتفهم أثناء المشاهدة”.

مات ديمون عن فيلم The Odyssey: ذروة مسيرتي الفنية

في سياق متصل، ذكر الممثل مات ديمون، أنه يعتبر فيلم "The Odyssey"، هو ذروة مسيرته الفنية.

وقال ديمون خلال استضافته في برنامج The Tonight Show: “كل موقع تصوير في هذا الفيلم، كان سيُمثل أصعب موقع تصوير في أي فيلم آخر شاركت فيه.. كان أي يوم عمل فيه أصعب من أي يوم عمل في أي فيلم آخر شاركت فيه.. لقد استمتعت بكل لحظة من مشاركتي في الفيلم”.

التريلر الدعائي الرسمي لفيلم كريستوفر نولان The Odyssey

وطرح رسميًّا التريلر الدعائي، لفيلم المخرج كريستوفر نولان المرتقب The Odyssey، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم The Odyssey لدقيقة و٥٧ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة من الفيلم المرتقب.

الانتهاء من تصوير فيلم The Odyssey رسميًّا

أعلن رسميًّا المخرج الشهير كريستوفر نولان، الانتهاء من تصوير فيلم "The Odyssey"، الذي من المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

وحقق فيلم "The Odyssey"، للمخرج كريستوفر نولان، إيرادات بلغت 1.5 مليون دولار، من مبيعات التذاكر المسبقة لعروض سينمات IMAX 70mm، وذلك قبل عام كامل من موعد طرحه في صالات السينما.

وباع فيلم "The Odyssey"، أكثر من 23 ألف تذكرة حتى الآن، وذلك في 22 دولة مختلفة حول العالم.

ونفدت جميع تذاكر عروض IMAX 70mm، الخاصة بفيلم "The Odyssey"، للمخرج الشهير كريستوفر نولان، خلال ساعة واحدة فقط من طرحها.

