الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كسر ماسورة مياه بشارع سيدي عبد القادر بحي غرب المنصورة والمحافظ يوجه بالتدخل الفوري

كسر ماسورة مياه بالمنصورة،
كسر ماسورة مياه بالمنصورة، فيتو
18 حجم الخط

شهد شارع سيدي عبد القادر بحي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، كسر ماسورة مياه وغرق الشوارع في المياه.

كسر ماسورة مياه بالمنصورة 

وخلال جولته الصباحية الممتدة، وأثناء لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمواطنين بنطاق شوارع حي غرب المنصورة، أبلغه المواطنين، عن وجود كسر بخط المياه بشارع سيدي عبد القادر، وقام المحافظ على الفور بالتوجه لموقع الكسر للوقوف على الوضع على الطبيعة.

محافظ الدقهلية ينتقل للموقع الكسر 

وعلى الفور أجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا بالمهندس محمد نشأت سعيد رئيس شركة مياه الدقهلية، ووجه باتخاذ اللازم فورا، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاح الكسر ومنع تأثر المواطنين أو تعطيل الحركة المرورية، موجهًا بسرعة الدفع بالمعدات والأطقم الفنية اللازمة إلى موقع الكسر، والتنسيق مع حي غرب المنصورة وإدارة المرور للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع تأمين المنطقة المحيطة بموقع العمل.

تدخل فوري والبدء في أعمال الإصلاح 

وانتقلت المهندسة منال بدران، رئيس قطاع المنصورة بشركة المياه، فورا ومسئولي شركة مياه الشرب إلى موقع الكسر، لإجراء المعاينة على الطبيعة والبدء في إجراءات إصلاح خط المياه، وإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.

الحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب 

وأكد اللواء طارق مرزوق خلال الجولة على ضرورة الاستجابة الفورية لأي أعطال طارئة في المرافق العامة، مشددًا على أن الحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب أولوية قصوى، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة، ومنع تكرارها مستقبلًا، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستجابة الفورية الدفع بالمعدات الحركة المرورية الشرب والصرف الصحى المتابعة الميدانية المستمرة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تعطيل الحركة المرورية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى مشكلات طارئة محافظ الدقهلية مياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

وكيل تعليم الغربية: لا توجد أي شكاوى من طلاب الإعدادية اليوم الأربعاء

صرف صحي الإسكندرية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

التسهيلات والحوافز أبرزها، السيسي يستعرض الفرص الاستثمارية بمصر

السيسي: بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف حرب غزة خطوة محورية على طريق تنفيذ خطة السلام
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

رئيس حزب إرادة جيل: الضريبة العقارية الحالية تحمل المواطن أعباء اضافية

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية