كسر ماسورة مياه بشارع سيدي عبد القادر بحي غرب المنصورة والمحافظ يوجه بالتدخل الفوري

18 حجم الخط

شهد شارع سيدي عبد القادر بحي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، كسر ماسورة مياه وغرق الشوارع في المياه.

كسر ماسورة مياه بالمنصورة

وخلال جولته الصباحية الممتدة، وأثناء لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمواطنين بنطاق شوارع حي غرب المنصورة، أبلغه المواطنين، عن وجود كسر بخط المياه بشارع سيدي عبد القادر، وقام المحافظ على الفور بالتوجه لموقع الكسر للوقوف على الوضع على الطبيعة.

محافظ الدقهلية ينتقل للموقع الكسر

وعلى الفور أجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا بالمهندس محمد نشأت سعيد رئيس شركة مياه الدقهلية، ووجه باتخاذ اللازم فورا، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاح الكسر ومنع تأثر المواطنين أو تعطيل الحركة المرورية، موجهًا بسرعة الدفع بالمعدات والأطقم الفنية اللازمة إلى موقع الكسر، والتنسيق مع حي غرب المنصورة وإدارة المرور للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع تأمين المنطقة المحيطة بموقع العمل.

تدخل فوري والبدء في أعمال الإصلاح

وانتقلت المهندسة منال بدران، رئيس قطاع المنصورة بشركة المياه، فورا ومسئولي شركة مياه الشرب إلى موقع الكسر، لإجراء المعاينة على الطبيعة والبدء في إجراءات إصلاح خط المياه، وإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.

الحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب

وأكد اللواء طارق مرزوق خلال الجولة على ضرورة الاستجابة الفورية لأي أعطال طارئة في المرافق العامة، مشددًا على أن الحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب أولوية قصوى، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة، ومنع تكرارها مستقبلًا، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.