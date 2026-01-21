صرف صحي الإسكندرية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

18 حجم الخط

أعلن المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن نجاح شبكتي ومراقبة الجمرك واللبان بقطاع التشغيل والصيانة لمناطق غرب في الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) لأول مرة، وذلك بعد اجتيازهما جميع الاختبارات والتقييمات الفنية اللازمة، في إطار جهود الشركة المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء وضمان استدامة الخدمة.

وأوضح المهندس سامى قنديل أن حصول شبكتي ومراقبة الجمرك واللبان على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من استيفاء كافة متطلبات ومعايير الشهادة، والتي تشمل التشغيل الأمثل، وضبط الجودة، والالتزام بخطط الصيانة الدورية، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تقييم كفاءة أداء الموارد البشرية.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الحصول على شهادة TSM لأول مرة يعد مؤشرًا مهمًا على كفاءة شبكتي ومراقبة الجمرك واللبان وقدرتهما على العمل وفق أعلى معايير الجودة الفنية، بما يسهم في تقديم خدمة صرف صحي آمنة ومستدامة للمواطنين بمناطق غرب الإسكندرية.

وأشار المهندس سامي قنديل إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها لتأهيل باقي الشبكات والمراقبات بمختلف القطاعات للحصول على شهادة TSM، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي، ومواكبة أحدث النظم والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام تصريحاته، وجّه قنديل الشكر لفريق العمل والإدارات المعنية بقطاع التشغيل والصيانة لمناطق غرب، مشيدًا بجهودهم المبذولة والالتزام بمعايير الجودة، وتحقيق هذا الإنجاز الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

