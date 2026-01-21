الأربعاء 21 يناير 2026
الرواق الفلسفي بمكتبة مصر الجديدة فى زيارة إلى "حديقة ابيقور"

تطلق مكتبة مصر الجديدة العامة، فى الخامسة من مساء بعد غد الجمعة 
نسخة جديدة من الرواق الفلسفى بعنوان “حديقة ابيقور: الهروب من صخب العالم إلى سلام النفس”.

ويهدف الرواق الفلسفى إلى تعريف القارئ بالتيارات والأفكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل، من خلال محاورات ومناقشات يديرها عماد العادلي، وذلك برعاية الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة.

وقالت الدكتورة إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة العامة، أن حديقة أبيقور (The Garden) هي مدرسة فلسفية أسسها الفيلسوف اليوناني أبيقور في أثينا حوالي 307 ق.م، وكانت عبارة عن منزل وحديقة خاصة، رمز للبحث عن السعادة والهدوء بعيدًا عن اضطرابات المدينة، حيث كان يعلم تلاميذه فلسفته التي تركز على اللذة (كغياب الألم والاضطراب) والعيش ببساطة مع الطبيعة، وأصبحت الحديقة رمزًا للسلام والانفصال عن مشاكل العالم.

 مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها،  وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

