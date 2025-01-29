ساخرون، حكاوي زمان.. أحمد رجب يكتب: يا محسنين لله تبرعوا للشعب المصرى ليدفع ضرائب وزير الجباية

في كتابه الفهامة الصادر عام 1994 جمع الكاتب الساخر أحمد رجب، مجموعة من مقالاته التى نشرت بجريدة أخبار اليوم والجيل وآخر ساعة، وتحدث في أحد هذه المقالات عن تبنى الحكومة سياسة جمع الضرائب، بالرغم من الحياة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن العادى.

وتحت عنوان (يا محسنين لله) كتب أحمد رجب بجريدة الأخبار يقول:

أعلن وزير المالية فى بلادنا وأنا أسميه وزير الجباية أن الحكومة تعمل على تحصيل خمسة مليارات جنيه ضرائب ورسوما إضافية ليكتمل المبلغ إلى 33 مليارا تضاف الى الميزانية الجديدة للدولة، ومن المفترض أن تعود عوائدها على المواطن البسيط الذى لا يدفع الضرائب.

وواجبنا نحن الشعب الشهم الجدع الكريم صاحب التاريخ الطويل في حب الوطن أن نساعد الحكومة في الإصلاح الاقتصادى، مهما كانت ظروفنا المالية بالمساهمة بالضرائب المستحقة علينا، حتى ولو ربطنا الأحزمة، وفي المقابل لا ينبغى أن نحرج الحكومة فننتظر منها خدمات مستحقة أو حقوقا أو أى شيء مقابل المليارات التى ندفعها من خلال الضرائب..

فهذا هو حق الدولة على المواطن كما أعلنت الحكومة أن أى مواطن يتردد على مستشفى حكومى مثلا يعرف أنه ليست له حقوق فى مقابل الضرائب، بل عليه واجبات مثل المواطن الذى توجه إلى مستشفى 6 أكتوبر الحكومى المجانية الخاضعة للتأمين الصحى، بعد أن اشترى بمعرفته -كما طلبوا منه- بمائة وخمسين جنيها الشاش، القطن، الميكروكروم، الحقن، السرنجات، الجوانتى والكحول، وحتى الجلوكوز الذى سيتغذى عليه.

ولا يهمنا إن كان قد اقترض أو ساعده زملاؤه أو ربط الحزام على بطنه أو شحت ليدفع مصاريف العلاج، لكنه يثبت لنا أن أى مواطن محدود الدخل يستطيع أن يدبر ما تطلبه الحكومة مهما كانت أحواله.

لهذا سوف ندفع الخمسة مليارات الجديدة -الضرائب المفروضة- بعون الله مهما بلغ بنا الضنك والعوز، وحتى لو سدت كل السبل في وجوهنا فسوف نناشد الصليب الأحمر الدولى القيام بحملة عالمية تحت شعار: يا محسنين لله تبرعوا للشعب المصرى ليدفع ضرائب وزير الجباية.

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