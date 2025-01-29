الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ساخرون

ساخرون، حكاوي زمان.. أحمد رجب يكتب: يا محسنين لله تبرعوا للشعب المصرى ليدفع ضرائب وزير الجباية

حكاوى زمان، فيتو
حكاوى زمان، فيتو

في كتابه الفهامة الصادر عام 1994 جمع الكاتب الساخر أحمد رجب، مجموعة من مقالاته التى نشرت بجريدة أخبار اليوم والجيل وآخر ساعة، وتحدث في أحد هذه المقالات عن تبنى الحكومة سياسة جمع الضرائب، بالرغم من الحياة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن العادى.

 وتحت عنوان (يا محسنين لله) كتب أحمد رجب بجريدة الأخبار يقول: 

 

أعلن وزير المالية فى بلادنا وأنا أسميه وزير الجباية أن الحكومة تعمل على تحصيل خمسة مليارات جنيه ضرائب ورسوما إضافية ليكتمل المبلغ إلى 33 مليارا تضاف الى الميزانية الجديدة للدولة، ومن المفترض أن تعود عوائدها على المواطن البسيط الذى لا يدفع الضرائب. 

 

وواجبنا نحن الشعب الشهم الجدع الكريم صاحب التاريخ الطويل في حب الوطن أن نساعد الحكومة في الإصلاح الاقتصادى، مهما كانت ظروفنا المالية بالمساهمة بالضرائب المستحقة علينا، حتى ولو ربطنا الأحزمة، وفي المقابل لا ينبغى أن نحرج الحكومة فننتظر منها خدمات مستحقة أو حقوقا أو أى شيء مقابل المليارات التى ندفعها من خلال الضرائب.. 

 

فهذا هو حق الدولة على المواطن كما أعلنت الحكومة أن أى مواطن يتردد على مستشفى حكومى مثلا يعرف أنه ليست له حقوق فى مقابل الضرائب، بل عليه واجبات مثل المواطن الذى توجه إلى مستشفى 6 أكتوبر الحكومى المجانية الخاضعة للتأمين الصحى، بعد أن اشترى بمعرفته -كما طلبوا منه- بمائة وخمسين جنيها الشاش، القطن، الميكروكروم، الحقن، السرنجات، الجوانتى والكحول، وحتى الجلوكوز الذى سيتغذى عليه. 

 

ولا يهمنا إن كان قد اقترض أو ساعده زملاؤه أو ربط الحزام على بطنه أو شحت ليدفع مصاريف العلاج، لكنه يثبت لنا أن أى مواطن محدود الدخل يستطيع أن يدبر ما تطلبه الحكومة مهما كانت أحواله. 

 

ساخرون، حكاوي زمان.. كامل الشناوي يكتب: الموت وأمية الإيمان وهواة الانتحار وبطالة الحب

ساخرون، حكاوي زمان.. صلاح جاهين يتحدث عن الأزمة الاقتصادية واستهلاك المواطنين ودماغ وزير التموين

 

لهذا سوف ندفع الخمسة مليارات الجديدة -الضرائب المفروضة- بعون الله مهما بلغ بنا الضنك والعوز، وحتى لو سدت كل السبل في وجوهنا فسوف نناشد الصليب الأحمر الدولى القيام بحملة عالمية تحت شعار: يا محسنين لله تبرعوا للشعب المصرى ليدفع ضرائب وزير الجباية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد رجب الكاتب الساخر احمد رجب المواطن البسيط حق الدولة دفع الضرائب ضرائب ورسوم محدود الدخل وزير المالية الحكومة وزير الجباية الجباية ساخرون فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

حكاوي زمان.. شقاوة الأساتذة، حكاية ثورة طلبة عين شمس على موسى صبرى وفتحى غانم وأنيس منصور

ساخرون، حكاوي زمان.. موسولينى‭ ‬وتشرشل‭ ‬وسر‭ ‬عزوف‭ ‬بشارة‭ ‬واكيم‭ ‬عن‭ ‬الزواج

ساخرون، حكاوي زمان.. إحسان عبد القدوس يضع 30 جنيهًا ميزانية شهرية للأسرة شاملة الفسح والمكياج والكيف!

ساخرون، حكاوى زمان.. مصطفى أمين يروى مواقفه مع أمه وحكاية الشيخ أبو العيون مع المايوه

ساخرون، حكاوي زمان.. حكاية محمد حسين هيكل مع صاحبه المهووس بـ أسبوع الترقيات
ads

الأكثر قراءة

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

سوريا تطالب روسيا بتسليم الأسد والكرملين يعلق

أشرف بن شرقي في طريقه إلى القاهرة وهذا موعد إعلان الأهلي عن الصفقة

ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الريان قبل الانضمام للأهلي؟

أشرف بن شرقي يصل القاهرة استعدادا للانضمام للأهلي

منوعات

المزيد

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

تشريف وتكريم أهل الجنة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 16 بسورة الأحقاف

المزيد
الجريدة الرسمية