الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائبة تتقدم باقتراح لاستحداث وزارة «الوعي وتنمية الإنسان»

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
18 حجم الخط

تقدمت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح لاستحداث حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى «وزارة الوعي وتنمية الإنسان»، لمجابهة الظواهر الدخيلة وبناء الانتماء وترسيخ القيم الأخلاقية، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ تحركات جادة لمواجهة ما يشهده المجتمع مؤخرًا من تصاعد في معدلات الجريمة وحوادث القتل.

جرائم بشعة وسلوكيات عنيفة

وقالت النائبة: إن المجتمع يعاني في الآونة الأخيرة من جرائم بشعة وسلوكيات عنيفة تعكس غياب الأخلاق وتراجع المنظومة القيمية، مؤكدة أن المقترح يأتي في ظل انتشار ظواهر دخيلة على القيم المصرية الأصيلة، سواء على مستوى السلوك العام أو الانتماء الوطني.

ترسيخ القيم الدينية

وأوضحت شيرين صبري أن طرحها يتسق مع التوجيهات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد في أكثر من مناسبة على أهمية بناء الإنسان المصري أخلاقيًا وعلميًا وجسديًا، وترسيخ القيم الدينية الوسطية، وتعزيز وحدة الصف والانتماء الوطني.

وأضافت أن مصر تواجه تحديات غير تقليدية، في مقدمتها حروب الجيلين الرابع والخامس، وما يصاحبها من شائعات وأفكار مضللة تستهدف عقول الشباب، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ويستدعي التعامل معه من خلال رؤية مؤسسية متكاملة.

الوعي التعليمي والقدرات التقنية الحديثة

وأشارت إلى أن الشباب المصري يمتلك قدرًا كبيرًا من الوعي التعليمي والقدرات التقنية الحديثة، إلا أن قطاعًا منه يعاني من ضعف الانتماء والوعي الوطني، لافتة إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا تمثل نحو 21.3 مليون شاب، بما يعادل 19.9% من إجمالي عدد السكان، ما يفرض ضرورة الاستثمار الحقيقي في بناء وعيهم وترسيخ القيم النبيلة لديهم.

السلوكيات السلبية داخل المدارس 

وتساءلت النائبة عن مدى معرفة الطلاب بالنشيد الوطني وتاريخ الحروب التي خاضتها مصر، وعلى رأسها حرب أكتوبر، فضلًا عن وعيهم بالتحديات والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن تزايد السلوكيات السلبية داخل المدارس والشارع يعكس فجوة واضحة في الوعي المجتمعي.

كما لفتت إلى انتشار مظاهر العنف، وارتفاع معدلات بعض الجرائم بين صغار السن، والتعدي على الممتلكات العامة، والاستهتار بقواعد المرور، إلى جانب ضعف الوعي بدور المجالس النيابية، وارتفاع نسب الطلاق نتيجة غياب الوعي الأسري وتحمل المسؤولية.

مناهج متخصصة في التربية

وأكدت شيرين صبري أن الوزارة المقترحة ستكون بمثابة نقطة تنسيق مركزية بين مختلف الوزارات، تعمل على إعداد مناهج متخصصة في التربية الدينية والمجتمعية والنفسية والقومية والرياضية، بما يسهم في بناء الإنسان فكرًا وجسدًا، وتحقيق معادلة «العقل السليم في الجسم السليم».

وشددت على أهمية اضطلاع الوزارة بدور فاعل في التنسيق مع وسائل الإعلام، بما يضمن تقديم محتوى يعزز القيم ويحافظ على الهوية الوطنية، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن مراجعة المحتوى الدرامي.

وأضافت النائبة أن انتشار الإدمان وتعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب وصغار السن، يُعد من الأسباب الرئيسية وراء تصاعد معدلات الجريمة والعنف في المجتمع، مؤكدة أن المخدرات تُسهم في تغييب الوعي وتدمير المنظومة القيمية، وتدفع البعض لارتكاب جرائم في ظل غياب الإدراك والمسؤولية، وهو ما يعزز الحاجة إلى استحداث وزارة تُعنى ببناء الوعي الإنساني ومواجهة هذه الظواهر الخطيرة بشكل مؤسسي متكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استحداث وزارة ارتفاع نسب الطلاق التقنية الحديثة القيم المصرية القيم الاخلاقية حقيبة وزارية عضو مجلس الشيوخ معدلات الجريمة

مواد متعلقة

وكيل "إسكان الشيوخ" يكشف تفاصيل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)

المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس ووكيلي مجلس الشيوخ
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

سعر الأرز اليوم الأربعاء 21- 1- 2026 في الأسواق

سعر الدينار البحريني يسجل 126.10 جنيها في بنك QNB

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية