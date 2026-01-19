رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

18 حجم الخط

وجه المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ذكرى عيد الشرطة

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: أيامٌ ويهلُ علينا الخامسُ والعشرون من يناير هذا اليومُ الذي تتزامنُ معهُ الذكرى الرابعةُ والسبعون لعيدِ الشرطةِ المصرية، يومٌ نحتفي فيهِ بأعظمِ قيمِ التضحيةِ والبطولةِ والفداء.

ذكرى تضحيات رجال الشرطة

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: نحتفي بذكرى تضحياتِ رجالٍ وقفوا كالجبالِ الشامخةِ في وجهِ العدوانِ الغاشم، وقَدَمُوا أرواحَهُم فداءً للوطن، في ملحمةِ الإسماعيليةِ الخالدةِ عام ١٩٥٢، التي ستظلُّ شُعلةً متجددةً تُذَكِّرُ الأجيالَ تلوَ الأجيالِ بأنَّ أرضَ الوطنِ وسيادتَهُ أغلى منَ النفسِ وأعزُّ منَ الروح.

جهود رجال الشرطة المخلصين

وأكد أن رجالُ الشرطةِ المصريةِ اليوم، هم امتدادٌ راسخٌ لهذهِ الروحِ الوطنيةِ العظيمة، وحراسٌ أوفياءُ لمسارِ التنميةِ الشاملةِ الذي تبتغيهِ بلادُنا، فهم يقفون على خطوطِ المواجهةِ الداخليةِ للحفاظِ على أمنِ المواطنِ واستقرارِ المجتمعِ، ضحوا بأرواحِهِم في معركةِ مكافحةِ الإرهابِ واقتلاعِ جذورِه، ليوفروا للوطنِ والمواطنينَ مناخًا آمنًا ومستقرًا، يسيرُ خلالَهُ الوطنُ بثباتٍ في حاضرِه، ليبنيَ مستقبلَهُ بحكمةٍ واقتدارٍ.

وتوجه بأسمى آياتِ التهاني وأطيبِ الأمنياتِ، إلى الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي، رئيسِ الجمهورية وإلى اللواءِ محمود توفيق، وزيرِ الداخليةِ، وإلى أعضاءِ هيئةِ الشرطةِ المصريةِ الأوفياءِ، وموجهًا تحيةَ إجلالٍ وتقديرٍ لأرواحِ شهداءِ الواجبِ ولأسرِهِمُ الصابرةِ، داعيًا اللهَ أن يتغمدَهُم بواسعِ رحمتِهِ.

وقال: كما يتزامنُ هذا اليومُ - أيضًا - مع ذكرى ثورةِ الخامسِ والعشرين من يناير، هذه الثورةُ التي كادت أن تتعرضَ للاختطافِ على يدِ جماعةٍ ضالّة، سعت إلى مصادرةِ إرادةِ الأمةِ والنيلِ من هويتِها، غيرَ أنَّ الأمةَ المصريةَ أثبتت، مرةً بعدَ مرةٍ، أنَّ وعيَها أصلبُ من أن يُستباح، وأنَّ هويتَها أبقى من أن تُصادر، فقيّضَ اللهُ لهذا الوطنِ رجالًا أوفياء، صانوا الدولة، وحموا الهوية، واستعادوا للشعبِ حقَّه، يومَ أحاطوا بثوارِ الثلاثين من يونيو بسياجٍ منَ الوطنيةِ والعزةِ والكرامة.

وتقدمُ إلى الشعبِ المصريِّ جميعِهِ بخالصِ التهاني وأطيبِ الأمنياتِ، مختتما: حفظَ اللهُ مصرَ وشعبَها وجيشَها وشرطتَها، من كلِّ مكروهٍ وسوء، وأدامَ على وطنِنا العزيزِ الأمنَ والأمانَ والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.