موسوعة "الخشت" للأديان العالمية في ندوة فكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ 57، ندوة فكرية رفيعة المستوى لمناقشة كتاب «موسوعة الأديان العالمية»، أحدث الإنتاجات الفكرية للدكتور محمد عثمان الخشت أحد أبرز المفكرين العرب في مجال فلسفة الدين ورئيس جامعة القاهرة السابق وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وذلك يوم الخميس الموافق 22 يناير، بقاعة كاتب وكتاب (بلازا 1).

وتأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يدير الندوة الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ويشارك في النقاش كل من الدكتور حسن حماد عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق سابقًا، والدكتور غيضان السيد علي أستاذ الفلسفة الحديث بجامعة بني سويف، وتنسيق عيد عبد الحليم، حيث تتناول الندوة الأبعاد الفكرية والمعرفية للموسوعة، وما تطرحه من قراءة علمية مقارنة للأديان لبناء وعي ديني ومعرفي قائم على المنهج العلمي.

وتُعد الموسوعة، الصادرة في ستة أجزاء شاملة، أضخم عمل فكري ومعرفي في العالم العربي يشمل كافة الأديان الكبرى والصغرى، ويسعى إلى تقديم معالجة غير تقليدية لقضايا الأديان تتجاوز السرد التاريخي أو التفسيرات الدينية التقليدية، لتغوص في التفاعلات العميقة بين الأديان والفكر الفلسفي والعلوم الإنسانية والطبيعية، وتقدم منظورًا نقديًا وتحليليًا يعيد التفكير في العلاقة بين الدين والعقل، وبين التنوع الديني والتعايش الإنساني.

تفاصيل موسوعة الخشت العالمية للأديان

وتبرز الموسوعة تداخل الدين مع علم النفس، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، والدراسات المقارنة، والعلاقات بين الدين والعلم، إذ تسعى إلى تقديم تحليلات عقلانية لقضايا الدين، وتؤسس لخطاب ديني عالمي جديد يقوم على احترام التنوع ونبذ التطرف والإقصاء، مع التأكيد على التوازن بين المساحات المشتركة والاختلافات الجوهرية بين الأديان.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت صاحب إنتاج فلسفي وأكاديمي غزير، وقد تم تصنيفه ضمن موسوعة الفلاسفة العرب المعاصرين الصادرة عن كرسي اليونسكو للفلسفة عام 2017، كما أصدر اليونسكو مجلدًا كاملًا عن فلسفته عام 2020، وقد بلغت مؤلفاته: 98 كتابًا وتحقيقًا وبحثًا علميًا محكمًا، منها: 43 كتابًا منشورًا، و24 كتابًا محققًا من التراث الإسلامي، وله 31 من الأبحاث العلمية المحكمة المنشورة.

وصدر أول كتاب منشور له عام 1982 ومن أهم مؤلفاته: نحو تأسيس عصر ديني جديد، تطور الأديان، مدخل إلى فلسفة الدين، للوحي معان أخرى، الإسلام والوضعية في عصر الأيديولوجية، المعقول واللامعقول في الأديان، أخلاق التقدم، أسس بناء الدولة الحديثة، صراع الروح والمادة في عصر العقل، العقل وما بعد الطبيعة، مفاتيح علوم الحديث، الدليل الفقهي، ومن أهم تحقيقاته للتراث: تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث، والفرق بين الفرق، وكتاب المنهيات.

وترجمت بعض أعماله إلى لغات أخرى مثل (الألمانية والإنجليزية والفرنسية والأندونيسية وبعض اللغات الأفريقية).

