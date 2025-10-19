نيازي مصطفى.. شيخ المخرجين في السينما المصرية.. اشتهر بابتكار الحيل السينمائية واكتشاف المواهب الشابة.. وغموض حول مقتله حتى الآن

نيازي مصطفى، رائد من رواد السينما المصرية، لقب بشيخ المخرجين من القلائل الذين أسسوا السينما فى مصر، حيث أثرى شاشتها بمجموعة من الأفلام التى تنوعت بين الكوميدى والتراجيدى، واشتهر بتقديم الأفلام البدوية بمشاركة زوجته كوكا، انتهت حياته بطريقة مأساوية، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1986.

ولد نيازي مصطفى عام 1910، بأسيوط لأب سودانى، شقيقه هو المونتير جلال مصطفى، درس السينما والاخراج والتصوير فى الخارج، وعاد ليعمل مونتيرا فى شركة مصر للتمثيل والسينما، فأعد مونتاج فيلم " وداد " أول أفلام ستديو مصر بطولة أم كلثوم، وكانت كوكا تعمل فى الفيلم مونتيرة فأحبها ثم تزوجها أثناء تصوير الفيلم، جاء مشوار نيازي مع الإخراج مخرجا للأفلام التسجيلية الدعائية لأنشطة بنك مصر، ومنها اختاره الفنان يوسف وهبى مساعدا له فى إخراج فيلم " الدفاع".

نجيب الريحانى يعتذر

أكثر من 200 فيلم قدمهم المخرج نيازى مصطفى للسينما اعتمدت أغلبها على الكوميديا التى بدأها مع الريحانى فى سلامة فى خير، حيث اعترض الريحانى على اختيار أحمد سالم لنيازي مصطفى على أساس أنه فى بدايته وغير مشهور، وبعد نجاح الفيلم كتب الريحانى فى مذكراته يقول: بصدمت الفتى نيازي في ذلك الحين بتصريح غير مستحب لأنى لدغت من مخرجين قبله، لكن بمرور الوقت عرفت قيمة نيازي فاعترفت بخطأى في تقديره، فهو كفء مخلص لفنه، وقد جمعتنا اجتماعات متتالية مع بديع خيرى عالجنا وضع السيناريو وكانت ملاحظاته صائبة وساد بيننا بعد الخصام جو من التفاهم التام، وكان نيازي يعمل في حدود واجبه.

بعد ذلك قدم نيازي مصطفى افلاما مع إسماعيل يس منها " إسماعيل يس طرزان بطولة فيروز الصغيرة وهى فى سن المراهقة، وعندما التقى مع الثنائي فؤاد المهندس وشويكار قدما معا أفلام: العتبة جزاز، أخطر رجل في العالم، أنت اللى قتلت بابايا وغيرها، ومن أفلامه أيضا: الساحرة الصغيرة، صغيرة على الحب، فارس بنى حمدان، 30 يوم في السجن، البحث عن فضيحة، شياطين الليل، جوز مراتى، رصيف نمرة 5، أنا الهارب، فتوات الحسنية وغيرها، وكان آخر افلامه فيلم القردات بطولة فاروق الفيشاوى.

كوكا ونيازى أشهر ثنائى للأفلام البدوية

كون نيازي مصطفى ثنائيا فنيا ناجحا مع زوجته الفنانة كوكا، ومن خلالها اتجه إلى إخراج الأفلام البدوية فأخرج أفلام: رابحة، عنتر وعبلة، بنت عنتر، عنتر يغزو الصحراء، عنتر ابن شداد وغيرها وكانت كوكا بطلتها جميعا.

سر طاقية الاخفاء

ابتكر نيازي مصطفى نظام الحيل السينمائية بحرفية في فيلم "طاقية الإخفاء" مع أحمد فرحات وبرلنتي عبد الحميد وعبد المنعم إبراهيم، وكان يحب إتاحة الفرصة للشباب واكتشاف المواهب وفى هذا يقول: أعطيت أول فرصة للعمل في السينما لكل من كمال الشناوى ومحمد الكحلاوى وحمدى حافظ ومن السيدات ليلى طاهر، نادية لطفى ولبلبة وليلى حمادة، ودفعت بسعاد حسنى في "الساحرة الصغيرة "وفريد شوقى في "ابن حميدو ".

أولاد حارتنا أمنية لم تتحقق

كانت للمخرج نيازي مصطفى أمنية وحيدة بعد مشواره السينمائى الطويل يقول عنها: تمنيت إخراج فيلم عن رواية "أولاد حارتنا" للكاتب الكبير نجيب محفوظ التى ظلت وقتا طويلا مثار جدلا، على أن يكتب السيناريو يسرى الجندى ويقوم بدور البطولة نورا وعادل أدهم ونور الشريف ويوسف وهبي، ولم يمهله القدر لتحقيق حلمه.

مع محمود ذو الفقار ومريم فخر الدين



وفى مثل هذا اليوم 19 أكتوبر عام 1986 رحل المخرج نيازي مصطفى قتيلا فى شقته بالجيزة، بعد انتهاء آخر يوم تصوير لفيلمه الأخير " القرداتى " ولم يتم العثور على القاتل حتى اليوم وقيدت القضية ضد مجهول بعد أن تعددت الأسباب والشبهات في علاقات نسائية أو تهديدات من أقارب زوجته كوكا أو بغرض السرقة لتنتهى رحلة أعظم رواد السينما المصرية.

