الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

بعد التصديق على قانون الإيجار القديم، نبيلة عبيد: حياتي كلها في الشقة دي

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

قالت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات لـ“فيتو”: إن شقتها بمنطقة جامعة الدول العربية تحتضن كل الذكريات منذ بدايتها الفنية إلى الآن، مشيرة إلى أنها تحمل العديد والكثير من الجوائز ولا يوجد مكان حاليًا أضعها فيها.

وتابعت نبيلة عبيد: "هذه الشقة تحمل ذكرياتي مع والدتى، وكنا نستضيف جميع النجوم بها، وخسارة كبيرة أن أخرج منها بعد 7 سنوات".

قانون الإيجار القديم، وكان وجه الفنان أحمد نبيل، الممثل وفنان البانتوميم، رسالة مؤثرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد التصديق على قانون الإيجار القديم، عبر فيها عن تخوفه من طرده من شقته الإيجار، التي يقطن فيها منذ 50 عامًا، وأسسها ودفع فيها "خلو رجل"، ليسكن فيها.

 

وأشار الفنان أحمد نبيل إلى أنه يعيش في الشقة مع زوجته حاليًا، وأن معاشه يكفيه بالكاد لشراء أدويته الشهرية، وذلك بعد اعتزاله الفن، مؤكدًا تخوفه من طرده من شقته. 

وفي رسالته المؤثرة التي وجهها لـ رئيس الجمهورية، قال الفنان أحمد نبيل: "يعز علي أن يصدر قانون يطردني من الشقة التي أسستها بعرقي ودفعت خلو رجل، ولمدة خمسين عام أدفع الإيجار، وعشت بها أنا وزوجتي وأولادي، ولأني فنان ملتزم لم أمتلك شقة".

واستطرد أحمد نبيل: "وقد تزوج أولادي وأعيش مع زوجتي ومعاشي يكفي قيمة دوائي الشهري أنا وزوجتي، ولولا مساعدة أولادي ما صمدنا في هذه الأيام العجاف، ولأني فنان متميز بفني، فقد اعتزلت احتراما لتاريخي الفني..".

وعبر أحمد نبيل عن تخوفه من الطرد من شقة الإيجار، فقال: "وقد تم تكريمي عن مسيرتي الفنية لريادتي لفن راقي (البانتوميم)، والمفروض ستوضع لافتة على باب العمارة تذكر أني عشت في هذه العمارة... وبعد صدور هذا القرار ستكون اللافتة عبارتها (تم طرد الفنان القدير أحمد نبيل بقرار... الجمهورية من هذه العمارة".

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق، أمس الاثنين، على قانون الإيجار القديم، القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين، إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

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نبيلة عبيد قانون الإيجار القديم الرئيس عبدالفتاح السيسي اخبار الفن

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