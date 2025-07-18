منافسة شرسة بين أحمد سعد ومحمد رمضان على تريند اليوتيوب

دخل الفنان أحمد سعد، في منافسة شرسة مع الفنان محمد رمضان، على صدارة تريند اليوتيوب.

كان رمضان تصدر التريند بأغنية “إيه يا قلبي”، بربع مليون مشاهدة.

وعاد الفنان أحمد سعد ليحقق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة عبر منصة اليوتيوب بأغنية “تاني”، الذى شاركت في غنائها الفنانة روبي.

كما دخلت أغنيتي أحمد سعد "بطة" و"مكسرات" القائمة أيضا.

ومن المقرر أن يطرح أحمد سعد المرحلة الثانية من الألبوم يوم ٢٤ من يوليو الجاري حيث يطلق 5 أغانٍ إضافية هي "اتحسدناـ بلونة - شفتشي - اتك اتك - حبي ياه ياه".

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