محافظ البحيرة تناقش مع نواب البرلمان رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة البحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي، في إطار تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لدعم خطط التنمية وتحقيق مصالح المواطنين، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة وأسامة داوود السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ومديرى الشركات.

تذليل أي عقبات

وخلال الاجتماع، استعرضت محافظ البحيرة أبرز المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وناقشت معهم سبل تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تحسين الخدمات العامة

كما استعرض النواب عددًا من القضايا الملحة والتحديات التي تواجه المواطنين في مختلف القطاعات، بما يشمل تحسين الخدمات العامة، تطوير البنية التحتية، معالجة المشكلات المرورية، والنهوض بالقطاعين الصحي والتعليمي، كما طرحوا خططهم المستقبلية بالتنسيق مع المحافظة لمعالجة هذه القضايا بسرعة وفعالية، ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات

وأكدت الدكتورة جاكلين على التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة والنواب لدعم خطة التنمية الشاملة بالمحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين، والعمل بصورة من التكامل وبروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، واختتمت المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن التعاون بين جميع الأطراف هو السبيل الأمثل لتطوير المحافظة وتحسين مستوى الخدمات لسكانها، مؤكدًة أن محافظة البحيرة تشهد مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

