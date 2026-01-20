18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبي قرر تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أكدت كتله السياسية الرئيسية.

البرلمان الأوروبي يعلق الاتفاق التجاري مع أمريكا



ومن جانبها ذكرت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين إيراتكسي جارسيا بيريز للصحفيين إن هناك “اتفاقا (تؤيده) غالبية المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وبروكسل”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير ‌الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو: إن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة ‌المبرم بين الاتحاد الأوروبي ⁠والولايات المتحدة الصيف الماضي مع اشتداد الخلاف على ‌مستقبل جرينلاند.

وقال بارو أمام البرلمان: "⁠التهديد بالرسوم الجمركية (يستخدم) وسيلة ابتزاز للحصول على تنازلات غير مبررة"، مضيفا ‌أن المفوضية الأوروبية لديها "أدوات قوية جدا" للرد على تهديد ترامب.

تصاعد أزمة جرينلاند

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أخرى على بعض الدول الأوروبية لحين السماح للولايات المتحدة بالسيطرة على الجزيرة التابعة للدنمارك.

وفرض ترامب رسوم جمركية قيمتها 10 % على 8 دول أوروبية من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك لمساندتهم جرينلاند.

ويأتي ذلك التوتر على خلفية رغبة الرئيس الأمريكي في ضم جزيرة جرينلاند بينما ترفض الدول الأوروبية ذلك.

