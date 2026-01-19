احذر منها، أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026

18 حجم الخط

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين واصحاب المعاشات والمستفيدين منه وذلك بشأن , أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026

ويستعرض موقع بوابة “ فيتو ” خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن , أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026

أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026

عدم الإبلاغ عن الزواج أو العمل مما يؤدي لإيقاف مفاجئ للمعاش.

عدم تحديث بيانات الطلاب بعد سن 21 أو انتهاء الدراسة.

التأخير في تقديم مستندات العجز الطبي.

الخلط بين استحقاق أكثر من معاش دون معرفة أولوية الصرف.

عدم التقدم بطلب صرف المنحة المستحقة بعد قطع المعاش.

الحالات التي يُقطع فيها معاش

في نفس السياق فان قانون التامينات في في المادة (105) حدد الحالات التي يُقطع فيها معاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالي لوقوع السبب، وتشمل:

وفاة المستحق. زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت. بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، ويُستثنى من ذلك: العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. الطالب حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 عامًا، ويستمر صرف المعاش حتى نهاية السنة الدراسية. الحاصل على مؤهل نهائي حتى العمل أو بلوغه سن 26 للحاصلين على مؤهل عالٍ، و24 عامًا للمؤهلات الأقل. استحقاق معاش آخر مع مراعاة قواعد الأولوية المنصوص عليها في القانون.

توزيع نصيب المستحق الذي تم قطع معاشه

وبحسب المادة (106) يُعاد توزيع نصيب المستحق الذي تم قطع معاشه على باقي المستحقين من نفس الفئة، وفي حالة عدم وجود مستحقين من نفس الفئة، يُرد المعاش إلى الفئات الأخرى وفق ترتيب محدد، وعند زوال سبب القطع أو الإيقاف، يُعاد توزيع المعاش مرة أخرى بين جميع المستحقين.

وفي حالات معينة، يؤول جزء من المعاش إلى الإخوة والأخوات المستحقين، وفقًا لنسب محددة بالقانون

كما نص القانون على صرف منحة تعادل قيمة معاش سنة كاملة، بحد أدنى 500 جنيه، للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة، وللابنة أو الأخت في حالة الزواج، على أن تُصرف مرة واحد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.