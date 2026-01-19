الإثنين 19 يناير 2026
احذر منها، أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026

وقف صرف المعاشات
وقف صرف المعاشات 2026
تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين واصحاب المعاشات والمستفيدين منه وذلك بشأن ,  أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026 

 

ويستعرض موقع بوابة “ فيتو ” خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن ,  أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026  

 

 أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026 

 

  • عدم الإبلاغ عن الزواج أو العمل مما يؤدي لإيقاف مفاجئ للمعاش.
  • عدم تحديث بيانات الطلاب بعد سن 21 أو انتهاء الدراسة.
  • التأخير في تقديم مستندات العجز الطبي.
  • الخلط بين استحقاق أكثر من معاش دون معرفة أولوية الصرف.
  • عدم التقدم بطلب صرف المنحة المستحقة بعد قطع المعاش.

 

الحالات التي يُقطع فيها معاش

 

في نفس السياق فان قانون التامينات في في المادة (105) حدد الحالات التي يُقطع فيها معاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالي لوقوع السبب، وتشمل:

  1. وفاة المستحق.
  2. زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
  3. بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، ويُستثنى من ذلك:
  4. العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
  5. الطالب حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 عامًا، ويستمر صرف المعاش حتى نهاية السنة الدراسية.
  6. الحاصل على مؤهل نهائي حتى العمل أو بلوغه سن 26 للحاصلين على مؤهل عالٍ، و24 عامًا للمؤهلات الأقل.
  7. استحقاق معاش آخر مع مراعاة قواعد الأولوية المنصوص عليها في القانون.

 

 توزيع نصيب المستحق الذي تم قطع معاشه 

 

وبحسب المادة (106) يُعاد توزيع نصيب المستحق الذي تم قطع معاشه على باقي المستحقين من نفس الفئة، وفي حالة عدم وجود مستحقين من نفس الفئة، يُرد المعاش إلى الفئات الأخرى وفق ترتيب محدد، وعند زوال سبب القطع أو الإيقاف، يُعاد توزيع المعاش مرة أخرى بين جميع المستحقين.

 

وفي حالات معينة، يؤول جزء من المعاش إلى الإخوة والأخوات المستحقين، وفقًا لنسب محددة بالقانون

 

كما نص القانون على صرف منحة تعادل قيمة معاش سنة كاملة، بحد أدنى 500 جنيه، للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة، وللابنة أو الأخت في حالة الزواج، على أن تُصرف مرة واحد

