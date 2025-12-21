الأحد 21 ديسمبر 2025
التأمينات والمعاشات أبرزها، رئيس الشيوخ يحيل 5 مشروعات قوانين للجان النوعية

أحال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، عدد من مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

قائمة مشروعات القوانين

وجاءت قائمة مشروعات القوانين المحالة كالتالي:

1 ــ  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
 لجنة الشباب والرياضة

والذى أحيل إلى لجنة الشباب والرياضة

2 ــ  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.

والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة)

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

3 ــ  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019.

والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى).

4 ــ  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008.

والذى أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار).

5 ــ  مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

والذى أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

