اقتصاد

هل يمكن لأصحاب المعاشات الحصول علي القرض العقاري من البنك الأهلي؟

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري
يبحث العديد من أصحاب المعاشات من عملاء البنك الأهلي عن شروط الحصول على قرض التمويل العقاري.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أنه يشترط أن يكون المقترض مصريا مقيما وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن الـ 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب وبحد أقصى 75 سنة في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات فقط.
 

مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، و12 شهر لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
تتراوح مدة القرض بين 5 - 30 سنة حسب نوع التمويل
مصاريف فتح الحساب مجانًا.
مصاريف الاستعلام الائتماني مجانًا.
وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.
ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
عمولة تأخير2% على الأقساط مستحقة الدفع.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية شراء الأوعية الادخارية واستردادها عبر خدمة الاهلي نت.

وأوضح مسئولي بنك الاهلي المصري أنه بالفعل يمكن استرداد الأوعية الادخارية وشرائها على خدمات الاهلي نت.

كما تشمل قائمة خدمة الأهلي نت المجانية (حاليا)  خدمات متنوعة ومختلفة ومنها: 

سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

مراجعة فورية على كافة أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

التحويل من حسابك الى حسابات أخرى خارج وداخل البنك البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

ويمكن للعملاء الاشتراك في خدمة "الأهلي نت/ الأهلي موبايل" من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق زيارة الرابط التالي واتباع الخطوات.

 

