كيف حمى القانون العمالة غير المنتظمة؟

تمثل العمالة غير المنتظمة إحدى الركائز الأساسية لسوق العمل في مصر، إذ تضم ملايين العاملين في قطاعات حيوية مثل التشييد والبناء، والزراعة الموسمية، والحرف اليدوية، والعمل اليومي، والأنشطة الخدمية غير الدائمة.

وعلى الرغم من الدور الاقتصادي المهم الذي تؤديه هذه الفئة، فإنها ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق الحماية القانونية التقليدية، ما دفع الدولة إلى تبني سياسات وتشريعات تهدف إلى إدماجها تدريجيًا ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

مفهوم العمالة غير المنتظمة

تُعرف العمالة غير المنتظمة بأنها تلك التي تعمل دون عقود عمل ثابتة أو جهة عمل دائمة، ولا تتمتع باستقرار وظيفي أو دخل منتظم. وغالبًا ما تعتمد هذه الفئة على العمل اليومي أو الموسمي، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لمخاطر البطالة، والإصابات المهنية، وتقلبات الدخل، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الصحية.

توجه تشريعي نحو الحماية

رغم أن قانون العمل الجديد لا يطبق أحكامه كاملة على العمالة غير المنتظمة، إلا أنه أقر مبدأ ضرورة توفير حماية خاصة لها من خلال آليات بديلة، بالتكامل مع قوانين التأمينات الاجتماعية والتشريعات المنظمة للحماية الاجتماعي، ويعكس هذا التوجه إدراكًا رسميًا لطبيعة هذه الفئة وخصوصية أوضاعها، التي يصعب إخضاعها لعقود عمل تقليدية.

دور وزارة العمل في الرعاية والتنظيم

تلعب وزارة العمل دورًا محوريًا في حماية العمالة غير المنتظمة، من خلال حصرهم وتسجيلهم في قواعد بيانات رسمية، ما يتيح للدولة تقديم الدعم والرعاية اللازمة. ويُعد هذا الحصر خطوة أساسية لدمج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

أنشأت الدولة صندوقًا مخصصًا لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، يتم تمويله من خلال مساهمات حكومية ورسوم تفرض على بعض الأنشطة. ويقدم الصندوق مساعدات مالية في حالات الطوارئ، مثل التوقف عن العمل، أو الكوارث، أو الأزمات العامة، إضافة إلى دعم العمال في حالات الإصابة أو الوفاة.

الحماية التأمينية والاجتماعية

يمنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العمالة غير المنتظمة فرصة الاشتراك في نظم تأمينية مبسطة، تتيح لهم الاستفادة من المعاشات، والتأمين ضد العجز والوفاة. ورغم أن نسبة الاشتراك لا تزال محدودة، فإن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا نحو توفير مظلة أمان طويلة الأجل لهذه الفئة.

الرعاية الصحية والتعويضات

تحظى العمالة غير المنتظمة بإمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب صرف تعويضات في حالات الإصابة أثناء العمل، خاصة في القطاعات عالية الخطورة مثل البناء. وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإصابات المهنية.

استجابة الدولة في أوقات الأزمات

برزت أهمية حماية العمالة غير المنتظمة خلال الأزمات، حيث بادرت الدولة إلى صرف منح استثنائية لهذه الفئة في فترات التوقف عن العمل. وأسهمت هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المعيشية، وعكست توجهًا رسميًا للاعتراف بهذه الفئة كجزء أصيل من قوة العمل.

