وفد وزارة الخارجية يتفقد الغرفة التجارية بدمياط تمهيدا لافتتاح مكتب التصديقات

تفقد وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير أحمد فوزي الشريف، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، لمتابعة التجهيزات النهائية لمكتب وزارة الخارجية الجاري إنشاؤه داخل مبنى الغرفة، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتيسيرها على المواطنين.



تفقد التجهيزات الفنية والإدارية



شارك في الزيارة عصام فتحي المشرف على مكاتب التصديقات، والمهندس محمد رافع من الإدارة الهندسية، أيمن جمال من إدارة الأمن، حيث اطلع الوفد على أعمال التجهيز والتجهيزات الفنية والإدارية للمكتب، ومدى جاهزيته لتقديم الخدمات القنصلية المختلفة والتيسيرات المنتظرة لأبناء المحافظة.



استقبال رسمي من قيادات الغرفة التجارية



وكان في استقبال السفير والوفد المرافق له محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أحمد عبده أبو شامة أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، السيد الخضري عضو مجلس الإدارة، أحمد أمين أمين عام الغرفة التجارية، حيث جرى استعراض مراحل التنفيذ والتنسيق المشترك لإنهاء الاستعدادات قبل الافتتاح الرسمي.

خطة للتوسع في الخدمات اللامركزية

وأكد السفير أحمد فوزي الشريف أن افتتاح مكتب وزارة الخارجية داخل الغرفة التجارية بدمياط يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بشكل لامركزي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ورجال الأعمال، ويسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز التواصل المباشر مع متلقي الخدمة.



إشادة وتأكيد على التعاون المشترك



من جانبه أعرب محمد عبد اللطيف فايد عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا حرص الغرفة التجارية بدمياط على التعاون الكامل مع وزارة الخارجية، وتوفير جميع سبل الدعم اللازمة لإنجاح المكتب الجديد، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لأهالي محافظة دمياط.

