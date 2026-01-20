الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد وزارة الخارجية يتفقد الغرفة التجارية بدمياط تمهيدا لافتتاح مكتب التصديقات

زيارة تفقدية لوفد
زيارة تفقدية لوفد وزارة الخارجية برئاسة السفير أحمد فوزي
18 حجم الخط

تفقد وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير أحمد فوزي الشريف، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، لمتابعة التجهيزات النهائية لمكتب وزارة الخارجية الجاري إنشاؤه داخل مبنى الغرفة، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتيسيرها على المواطنين.

 

 

 

 


تفقد التجهيزات الفنية والإدارية


شارك في الزيارة عصام فتحي المشرف على مكاتب التصديقات، والمهندس محمد رافع من الإدارة الهندسية، أيمن جمال من إدارة الأمن، حيث اطلع الوفد على أعمال التجهيز والتجهيزات الفنية والإدارية للمكتب، ومدى جاهزيته لتقديم الخدمات القنصلية المختلفة والتيسيرات المنتظرة لأبناء المحافظة.


استقبال رسمي من قيادات الغرفة التجارية


وكان في استقبال السفير والوفد المرافق له محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أحمد عبده أبو شامة أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، السيد الخضري عضو مجلس الإدارة، أحمد أمين أمين عام الغرفة التجارية، حيث جرى استعراض مراحل التنفيذ والتنسيق المشترك لإنهاء الاستعدادات قبل الافتتاح الرسمي.
خطة للتوسع في الخدمات اللامركزية
وأكد السفير أحمد فوزي الشريف أن افتتاح مكتب وزارة الخارجية داخل الغرفة التجارية بدمياط يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بشكل لامركزي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ورجال الأعمال، ويسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز التواصل المباشر مع متلقي الخدمة.


إشادة وتأكيد على التعاون المشترك


من جانبه أعرب محمد عبد اللطيف فايد عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا حرص الغرفة التجارية بدمياط على التعاون الكامل مع وزارة الخارجية، وتوفير جميع سبل الدعم اللازمة لإنجاح المكتب الجديد، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لأهالي محافظة دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الافتتاح الرسمي الخدمات الحكومية السفير أحمد فوزي الشريف الغرفة التجارية بدمياط بمحافظة دمياط بدمياط تقديم الخدمات نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وزير الخارجية محافظة دمياط
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إنطلاق فعاليات مبادرة «منحة علماء المستقبل» بحضور رئيس الوزراء بجامعة القاهرة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع الزمالك على ضم ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف

وزير التموين يبحث مع نواب البرلمان الطلبات المقدمة من المواطنين

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية