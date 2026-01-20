هيئة الأركان الإيرانية: ترامب يعلم أننا سنقطع أي يد تمتد بسوء للمرشد الأعلى

18 حجم الخط

أكدت هيئة الأركان الإيرانية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعلم أن إيران ستقطع الأيادي التي تمتد للhعتداء على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ولن نترك لهم أي منطقة آمنة.

وقالت بحسب القاهرة الإخبارية اليوم: “لا نكترث بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة ولكن ردنا على أي اعتداء سيكون صارما”.

ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإسبوع الماضى، قال إنه قد حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران.

وذكر ترامب في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو"بعد اطلاعه على منشورات المرشد الإيراني: حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف، وعلى قيادة إيران التركيز على إدارة البلاد بشكل صحيح “كما أفعل أنا”، لا على قتل الآلاف للسيطرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "إيران هي أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة".

اعتقال عشرات الأشخاص في عدة محافظات

ويشار إلى أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وصف اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"المجرم" لدعمه المتظاهرين في إيران وألقى باللائمة على المتظاهرين في حدوث آلاف الوفيات.

كما أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال عشرات الأشخاص في عدة محافظات، من بين منظمي الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن تراجعه عن مهاجمة إيران بعد أيام من تحريك ونقل للمعدات العسكرية، بالإضافة إلى تصعيد الخطاب ودعم المشاركين في الاضطرابات في المدن الإيرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.